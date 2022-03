Ossandón dispara contra la UDI tras fallida presidencia del Senado: "Se bajaron los pantalones por nada"

Ossandón cuestionó que Chile Vamos se farreó la posibilidad de liderar el Senado los próximos cuatro años. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 11 de Marzo 2022 · 19:31 hs

El senador RN Manuel José Ossandón volvió a disparar contra la UDI, luego que un acuerdo entre el gremialismo alcanzara un acuerdo con la centroizquierda para que Alvaro Elizalde (PS) sea el presidente del Senado.

Y es que Ossandón esperaba que su nombre fuera presentado por Chile Vamos para liderar la testera, pero el parlamentario apuntó que esto no fue posible, sindicando como responsable al partido que lidera Javier Macaya.

En entrevista con radio Biobío, el senador RN reconoció que "humanamente es una lata, pero las cosas hay que tomarlas como son y hay que darle la altura que corresponde”.

El legislador explicó su postura de querer liderar el Senado, ya que se busca que Chile Vamos fuera "un contrapeso con los ultra poderes que tiene el Gobierno. Con esto se quedó con el Parlamento completo y la Constituyente”.

Para Manuel José Ossandón, la Cámara Alta debería "moderar mucho de los arrebatos que pueden tener, por ejemplo, los constituyentes”.

No obstante, el deseo del ex alcalde de Puente Alto no pudo darse, detallando que “no llegaron (a la reunión) ni la UDI ni Evópoli, todos los teléfonos apagados, desconectados; y hoy a las 8 de la mañana al senador Rodrigo Galilea y a mí, el presidente de la UDI, Macaya, nos dice que negociaron con el PS, cosa que no teníamos idea. Ellos estaban en otra mesa, tenían dos negociaciones paralelas y nos eliminaron”.

Ossandón cuestionó que Chile Vamos se farreó la posibilidad de liderar el Senado los próximos cuatro años.

“Se bajaron los pantalones por nada. Nosotros teníamos votos para haber estado cuatro años como Chile Vamos en el Senado, en la presidencia y vicepresidencia. Negociaron por una chaucha y regalaron el Senado”, dejando en claro que “Chile Vamos está quebrado”.