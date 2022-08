Osvaldo Andrade en Política para Todos: "Soy partidario de que exista una sola Cámara"

"Desde el comienzo he sido partidario de que exista una sola Cámara", aseguró el ex ministro Andrade. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de agosto 2022 · 10:50 hs

El abogado y ex diputado socialista Osvaldo Andrade, se mostró a favor de la existencia de una sola Cámara, como propone la nueva Constitución que se votará el próximo 4 de septiembre, al tomar parte en el quinto y último episodio de Política para Todos.

En el espacio creado por EL DÍNAMO para analizar y debatir en torno al nuevo texto constitucional, el también ex ministro del Trabajo recordó que junto a Marcelo Schilling presentó la propuesta de una nueva carta fundamental que contemplaba sólo una cámara.

Estimó evidente que al existir una sola cámara es un procedimiento más expedito, “y algo de experiencia tengo en la demora de los procedimientos legislativos”.

Dijo también que la pertinencia de que exista una o dos cámaras es perfectamente discutible.

"Desde el comienzo he sido partidario de que exista una sola Cámara. No creo que el tema de los equilibrios a los que se hace referencia, tenga que ver con la existencia de una o dos cámaras", planteó el ex ministro del Trabajo.

Y profundizó en el tema al plantear que "creo que haya una segunda cámara que sea como el tutor de la primera cámara es un error. De hecho, históricamente muchos desaguisados legislativos se adoptaron en el Senado".

Osvaldo Andrade también abordó el tema del supuesto aumento de la burocracia con la creación de las nuevas entidades que propone el texto, y dijo que el problema no es si se crean o no órganos, sino con asegurar una buena gestión de éstos.

"Lo voy a decir brutalmente: la burocracia no es un demonio. Es un mal necesario en cuanto sea eficaz y eficiente. Por cierto que puede ser un demonio si se hace mal, como en todas las cosas de la vida".

Resultado incierto

El ex diputado socialista consideró que a estas alturas el texto es poco importante y la votación será más por estado de ánimo que por conocimiento técnico, y estimó que el resultado es incierto.

Andrade descartó de plano cualquier posibilidad de sumarse al Gobierno en un eventual cambio de gabinete tras el 4 de septiembre.

En su reflexión final, el ex ministro aseveró que cree que la Convención cumplió con su trabajo en las condiciones que se le presentaron y presentó un texto "que puede tener opiniones a favor o en contra.

"El 4 de septiembre se votarán dos cosas: Uno, si el proceso constituyente que va a continuar se hace desde el texto que nos propone la convención o, dos, si el proceso constituyente se hace desde el texto vigente, que por el acuerdo de noviembre es la Constitución del 80", recalcó Andrade.

"Todo el mundo dice que está muerta, pero si gana el Rechazo esa Constitución revive, porque adquiere vigencia para todos los efectos", enfatizó.

"La diferencia entre una y otra es que si se aprueba, es un texto que con todas las observaciones que se le quieren hacer, nació desde la democracia, con los convencionales electos. La otra tiene un problema de origen", concluyó Osvaldo Andrade.