PC acusa de "chantaje inaceptable" a la DC tras quitar apoyo a Karol Cariola

28 de octubre 2022

El Partido Comunista (PC) expresó su molestia con la bancada de la Democracia Cristiana (DC), que decidió quitar su apoyo a Karol Cariola en su carrera por ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, dando cumplimiento a un acuerdo administrativo que había sellado la centroizquierda en marzo pasado.

Los diputados falangistas habían puesto como condición para respaldar a Cariola que el PC rechazara una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) al ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, por supuesto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad durante el estallido social.

Desde la colectividad oficialista respondieron que ellos no habían participado de la presentación de la querella, a pesar de que algunas diputadas de su bancada como Lorena Pizarro y Carmen Hertz se manifestaron de acuerdo con la acción judicial.

La respuesta no dejó satisfecho al grupo parlamentario demócratacristiano, que notificó que sus votos no estaban disponibles para apoyar a Karol Cariola y a ningún otro candidato comunista.

La negativa de la DC, sumada a las dudas del Partido de la Gente (PDG), harían que la elección de la diputada del distrito 9 como nueva presidenta de la Cámara Baja sea prácticamente inviable, por lo que el oficialismo debería tomar otros caminos para que la mesa de la corporación no quede en manos de la oposición.

La molestia del PC

Tras la notificación del rechazo de la DC a la postulación de Cariola, el PC emitió un comunicado en donde enfatizaron que con esto se estaría incumpliendo el acuerdo administrativo sellado por la centroizquierda.

“Hemos sido notificados como comunistas que la Bancada de Diputados/as de la Democracia Cristiana, quienes suscribieron el acuerdo administrativo de la cámara de diputados y diputadas, no cumplirían la palabra comprometida. Lamentamos que las cosas se den así”, señalaron.

La colectividad presidida por Guillermo Teillier expresó que “esta decisión unilateral de la Bancada de la Democracia Cristiana aparece como un chantaje inaceptable al Partido Comunista, en que no sólo se nos responsabiliza de una querella contra Sergio Micco, presentada por una organización de DD.HH. y de familiares de víctimas de la represión, de manera autónoma, y de la cual ni siquiera hemos participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido”.

“Como comunistas entendemos esto como el retorno de atávicos vetos políticos a nuestro Partido y sus militantes; vetos que no son sanos ni democráticos. Lo que siempre hemos enfrentado con convicción y dignidad. Nuestros diputados y diputadas fueron electos y electas con importantes votaciones por la ciudadanía. Hemos llegado donde estamos porque el pueblo nos ha puesto en este lugar. Tenemos toda la legitimidad democrática para estar y asumir las tareas que sean necesarias dentro de nuestra República y en el servicio del país, de Chile y su gente”, agregó.

En el texto, el PC enfatizó que "no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra empeñada.

“Como partido sentimos la responsabilidad, y actuaremos en consecuencia, de posibilitar el dialogo para construir acuerdos entre las fuerzas políticas democráticas que actúen con honestidad, pero sin anteponer vetos ni chantajes”, planteó.

Para cerrar, el partido hizo un llamado “a las fuerzas políticas afines a las transformaciones que Chile necesita” a confluir en una mayoría que le permita conducir la Cámara de Diputados y “contribuir con el gobierno del Presidente Gabriel Boric a resolver las urgencias de las personas en nuestro país”.