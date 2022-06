PC rechaza invitación al presidente de Ucrania para exponer ante el Senado

El senador comunista señaló que la política en materia de relaciones exteriores la lleva el presidente de la República. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 02 de junio 2022 · 10:04 hs

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, rechazó la solicitud realizada por su par del Partido Republicano, Rojo Edwards, quien pidió una autorización formal para que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pueda exponer vía telemática ante la Cámara Alta.

El republicano, que durante la semana pasada estuvo en Kiev, buscaba replicar lo ocurrido en otros congresos como los de Estados Unidos, en donde el mandatario ucraniano ha hablado para entregar información sobre los efectos de la invasión rusa.

“Espero que algunos senadores que se han opuesto, con distintas argumentaciones, a invitar al presidente Zelenski cambien su postura”, señaló Edwards, según lo publicado por El Mercurio.

El senador Núñez, quien es jefe de comité del PC, explicó su negativa y reconoció estar “preocupado como comité y espero que otras bancadas también compartan esta preocupación, porque hay una petición que ha hecho el senador Rojo Edwards de recibir en una audiencia especial del Senado por la vía telemática al presidente de Ucrania Zelenski”.

“No hay que confundirse que las relaciones exteriores es una materia que la lleva el presidente de la República. Nos parece que no es apropiado, que no es adecuado, y ojalá los comités mediten esta situación, los distintos partidos, y no se le dé apoyo a una medida que a mi parecer es absolutamente irresponsable”, agregó.

A pesar del rechazo de algunos senadores, la solicitud podría ser resuelta en las próximas horas. La presentación del mandatario ucraniano se podría concretar con una conferencia en directo o con una declaración grabada.

La guerra entre Ucrania y Rusia fue mencionada en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, quien condenó las acciones de Moscú

“Desde el sur del mundo, denunciamos las brutales consecuencias sociales y de derechos humanos que ha generado esta guerra de agresión. Por eso, durante las últimas semanas he tenido conversaciones con líderes mundiales y regionales como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Alberto Fernández, Antonio Guterres, Jacinda Ardern y Boris Johnson para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto, y promover multilateralmente la paz”, expresó.

Junto con ello, aseguró que desde América Latina se levantará la voz en defensa de los derechos humanos “sin subordinarnos jamás ante ninguna potencia extranjera”.