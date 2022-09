PPD presenta su idea de nueva Convención Constitucional y responde a la "lógica soviética" de la UDI

Natalia Piergentili, presidenta del PPD, propone que expertos acompañen permanentemente a la nueva Convención Constitucional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

08 de septiembre 2022

Consumados a favor del Rechazo los resultados del primer Plebiscito de Salida del borrador de la nueva Constitución, los partidos políticos comenzaron a moverse de inmediato para poder lograr llegar a un acuerdo y continuar con este proceso histórico para el país.

El oficialismo y la oposición se reunieron con el presidente Gabriel Boric y desde entonces los pasos a seguir para un acuerdo de cara a una nueva Constitución los comenzaron a proponer en cada conglomerado.

Así las cosas, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), que ahora tiene a Carolina Tohá como figura potente del gabinete del mandatario, presentó una idea que se apega a contar permanentemente con expertos para asesorar a una nueva Convención Constitucional que construya la Carta Magna.

“Nosotros no hemos planteado que un comité de expertos asuma roles que no le corresponden de deliberación, sino que los cien convencionales se pongan de acuerdo, llamen a un comité de expertos, que sea un staff de asesores permanentes, para que así ayude a los acuerdos, sea menos costoso y contribuya también a un mejor producto”, dijo Natalia Piergentili en radio Cooperativa.

“A mí no me parecería apropiado que los mismos constituyente estuvieran, de nuevo, redactando la nueva Constitución. A lo mejor estoy siendo injusta con muchos de ellos, pero creo que, a veces, hay que pagar costos colectivos”, enfatizó la ex subsecretaría de Economía del gobierno de Michelle Bachelet.

“Lógica soviética”: Piergentili refuta a Macaya

Diversas reacciones políticas generaron las palabras de Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al hacer alusión a la Unión Soviética para explicar las razones de por qué el presidente Gabriel Boric podría encontrar negativas en el Congreso a las reformas que tiene planeadas el oficialismo.

“Si el Gobierno presenta reformas en la lógica del avanzar sin transar o ni un paso atrás, en la lógica soviética, se puede encontrar con un Parlamento que respetuosamente le diga que no. Y el Gobierno sabe que no cuenta con las mayorías", fue el mensaje que dejó el titular de la UDI.

Al respecto, Piergentili apuntó al miedo que pretenderían provocar estas palabras de Macaya. "Es legítimo el diálogo ciudadano respecto a las reformas, pero tiene que ser de cara a la ciudadanía. Espero que no haya ninguna amenaza de que 'mis votos no van a estar'", sostuvo sobre la frase de su par de la derecha, quien, además, se había distanciado de Boric por la frase “Ni un paso atrás” que expresó en el cambio de gabinete.

“Es una frase desafortunada, que pertenece a Joseph Stalin, de tiempos duros de comunismo en la Unión Soviética”, aseguró el timonel UDI.