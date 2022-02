Pablo Longueira propuso fórmula ante el "lamentable desempeño" de la Convención Constitucional

El ex senador expuso su idea a través de una carta a El Mercurio. AGENCIA UNO/ARCHIVO

12 de Febrero 2022

El ex senador y ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, propuso una fórmula para abordar el proceso constituyente ante el "lamentable desempeño" de los actuales integrantes de la Convención Constitucional.

En una carta publicada por El Mercurio, el también ex ministro de Economía afirmó que “cada día es más evidente que la gran mayoría de demócratas que votamos Apruebo no esperábamos el lamentable desempeño de la Convención y las propuestas que están haciendo”.

“Lo anterior nos obligará a votar Rechazo en el plebiscito de salida, pese a que el 25 de octubre de 2020, con una histórica participación -pese a la pandemia-, la ciudadanía fue categórica en señalar, con casi el 80% de los votos, que quería una nueva Constitución que fuera la casa de todos", expresó.

El ex líder gremialista volvió a cuestionar la postura de la derecha ante el cambio constitucional, explicando que “es vital que el Gobierno, con el apoyo de todo Chile Vamos y las demás fuerzas democráticas de la derecha, se comprometa públicamente con el mandato popular de ese 80% y evite, desde ahora, la consigna que intentará instalar la izquierda no democrática. Si no gana el Apruebo, queda la Constitución de Pinochet (o la de Guzmán)”.

Ante esto, Longueira afirmó que “es urgente” que el Ejecutivo ingrese una Reforma Constitucional que modifique la Ley 21.200 que abrió el proceso a través del acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

La idea, según el ex legislador, es revisar "la Reforma Constitucional al Capítulo XV que modificó y estableció un nuevo procedimiento para elaborar una nueva Constitución señala en el inciso final del artículo 142 que: Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.

“Pues bien, es indispensable modificar que -si gana esa opción- se volverá a convocar a una nueva elección de convencionales para hacer una nueva Constitución. Así el rechazo no será la continuidad de la actual, sino una nueva oportunidad para redactar la casa de todos”, añadió.

Longueira enfatizó que con esta propuesta “mucha gente de centro y de izquierda democrática” que ve con preocupación el trabajo de la actual Convención podrá votar por el Rechazo de salida con la garantía de no mantener la actual Carta Magna y de elegir a nuevos convencionales.