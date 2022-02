Pamela Jiles pide entrega de quinto retiro el mismo día del cambio de mando

Según la legisladora, "la gente quiere su plata de vuelta y yo lo que exijo es que devuelvan esa plata cuando existe una situación de crisis tan grave o peor que la que tuvimos en los anteriores retiros". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 16 de Febrero 2022 · 17:57 hs

La diputada Pamela Jiles reiteró su llamado a apoyar su proyecto de un quinto retiro del 10% de los fondos previsionales, indicando que estos recursos se deberían entregar a la población el mismo día del cambio de mando, el 11 de marzo.

Jiles fue entrevistada por el matinal Mucho Gusto, donde se le consultó sobre la falta de apoyo político a la iniciativa.

Al respecto, la parlamentaria recalcó que “cuento con el apoyo del segmento más importante que es la ciudadanía y eso ha sucedido en todos los retiros anteriores porque a la clase política jamás le han gustado los retiros, a ninguna parte de la clase política y lo que ha ocurrido es que producto de la presión de la ciudadanía, la necesidad urgente de la ciudadanía expresada de mil maneras, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda, yo tengo las esperanza de que ocurra lo mismo con el quinto retiro”.

En la misma línea, Jiles aseguró que "no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie, efectivamente he recibido, la ciudadanía ha recibido, el portazo del Presidente electo, pero creo que puede cambiar de opinión".

Según la legisladora, "la gente quiere su plata de vuelta y yo lo que exijo es que devuelvan esa plata cuando existe una situación de crisis tan grave o peor que la que tuvimos en los anteriores retiros".

"Lo que correspondería es entregarle un quinto retiro a la gente el día 11 de marzo, cuando Gabriel Boric asuma en La Moneda", agregó.

Respecto a su encuentro con la bancada del Partido de la Gente (PDG), Jiles se limitó a señalar que "parte importante de la conversación tenía que ver con el quinto retiro”.