Pamela Jiles por sexto retiro: "Si Boric llega al 60% de desaprobación va a ser necesario repensar este asunto"

Jiles ha sido una de las principales impulsoras de los retiros de fondos previsionales. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 09 de mayo 2022 · 11:43 hs

La diputada Pamela Jiles (PH) insistió con el avance de los retiros de fondos previsionales, asegurando que el presidente Gabriel Boric debería evaluar su respaldo a la medida considerando el alza en la desaprobación de su gestión mostrada por las últimas encuestas.

En declaraciones al programa Pauta Libre de La Red, la legisladora e impulsora de los giros desde las cuentas de las AFP, aseguró que “el quinto retiro no ha muerto”, explicando que la ciudadanía debe exigir a la presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), que pongan el proyecto en tabla.

“Yo creo que con estos niveles de desaprobación, creo que Gabriel Boric, supongo, llega al 60% de desaprobación va a ser completamente necesario repensar este asunto”, señaló la periodista.

Jiles añadió que “a pesar de los esfuerzos que ha hecho y que seguirá haciendo el Gobierno por impedir un retiro, a mí me parece que las personas tienen derecho a su dinero. Me parece además que los últimos datos económicos comprueban que más del 80% de la inflación tiene su origen en el exterior y no en datos internos, y eso me parece que ha quedado claro con las últimas cifras”.

El proyecto de quinto retiro, que fue respaldado por Jiles y por el diputado René Alinco (IND), terminó siendo rechazado por la sala de la Cámara Baja. Al mismo tiempo, los diputados votaron en contra de una iniciativa de retiro acotado que había sido presentada por el Ejecutivo, la que buscaba asegurar los pagos de deudas específicas sin generar un impacto inflacionario.

Tras el debate parlamentario, tanto el presidente Boric como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamaron a trasladar el foco de la discusión a la reforma al sistema de pensiones, que inició sus primeros diálogos con los actores involucrados.