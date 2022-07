Para Camilo Escalona, votar Rechazo es "retraso"

Camilo Escalona declaró que votará Apruebo en el plebiscito de septiembre. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Rafael Carneiro 18 de julio 2022 · 18:24 hs

Este domingo, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, reafirmó su apoyo a la opción Apruebo en el plebiscito de 4 de septiembre y dijo que la opción Rechazo “es un retraso porque volvemos atrás”.

Consultado sobre las consecuencias futuras en caso de que esta opción gane, el histórico militante socialista sostuvo que las reformas propuestas defendidas por la derecha son solamente promesas y que no se van a reflejar en hechos concretos y así el país se quedará paralizado por un tiempo sin reformas.

“Yo estoy abierto a cualquier cambio, pero aprobemos primero. Nosotros (PS) somos un partido que está metido a fondo en el Apruebo. Puedo citar 30 capitales de regiones o provincias donde hubo un militante socialista haciendo campaña hoy en día, desde Arica hasta Puntas Arenas”, dijo Escalona durante la entrevista para el programa Tolerancia Cero”, de CNN Chile.

En la nueva versión de la Encuesta Plaza Pública de Cadem, que semanalmente mide distintas materias, el Apruebo para el Plebiscito de Salida, logró un 37%, dos puntos porcentuales más que la semana pasada. Mientras tanto, el Rechazo tuvo 52%, un punto menos que la semana anterior.

Respecto al hecho de que la opción Rechazo lidere las preferencias desde abril, el ex senador de la República señaló que muchos no han leído la propuesta y también mencionó los episodios que “opacaron” los trabajos de la Convención Constitucional en los últimos meses. “(A la gente) no le gusta que un convencional vote en la ducha, por ejemplo (…) Son un conjunto de manifestaciones que alejaron una parte de la ciudadanía de la Convención. Las imágenes fueron muy fuertes", recordó.

Escalona cerró diciendo que "los que saben que tuvimos insuficiencias, que no somos perfectos, que con muchas cosas nos conformamos antes de tiempo, que no resolvimos el tema de la desigualdad, pero le dimos estabilidad a Chile, progreso, crecimiento, que hicimos las cosas con el mejor ánimo y la mejor intención para el país, les quiero pedir que nos acompañen a ganar con el Apruebo el próximo 4 de septiembre”.