Parlamentarios de la Araucanía llaman al Congreso a apoyar iniciativas expuestas por el Gobernador para terminar la violencia

Los diputados piden un rol más protagónico del Congreso en apoyar medidas que puedan combatir los problemas de su región. FOTO: Renovación Nacional

Por: Aldo Lingua 05 de octubre 2022 · 12:21 hs

Parlamentarios de Renovación Nacional por la Araucanía pidieron al Congreso suscribir al planteamiento del gobernador Rivas, quien envió una carta a los parlamentarios para que asuman un rol protagónico para recuperar la paz en la macrozona sur.

Los diputados Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán y Jorge Rathgeb dieron a conocer una carta enviada por el Gobernador Provincial donde pedía el rol “protagónico” de los parlamentarios en una agenda legislativa que permita fortalecer la paz en la macrozona sur, ante lo cual pidieron a sus colegas suscribir al llamado de la autoridad local.

“En esta carta, el Gobernador regional, Luciano Rivas, está solicitando el trabajo a propósito de algunas iniciativas legales porque el Gobierno no lo está haciendo, y también aprovechamos de invitar al presidente Boric, después de siete meses en el Gobierno. Creemos que sería una muy buena señal que el Presidente pueda llegar hasta La Araucanía a ver y palpar los problemas que estamos viviendo a diario en nuestra región”, indicó Becker.

“Esta carta consta de varios puntos y entre ellos habla de lo que debemos hacer con las víctimas, que es resarcir el daño causado por los terroristas que han estado actuando en la región. En ese sentido, rechazamos el hecho que se esté también beneficiando a personas que destruyeron Chile en el mes de octubre de 2019”, dijo el diputado Becker.

El diputado Juan Carlos Beltrán llamó al gobierno, nuevamente a reconsiderar el Estado de Excepción acotado. “Hemos tenido en la región de La Araucanía la visita de la ministra Tohá. Quiero hacerle un llamado a ella, particularmente al Presidente de la República, porque la próxima semana nuevamente vamos a tener la solicitud de la extensión del Estado de Excepción para La Araucanía. Quiero pedirle que no sea acotado; en el día de ayer, a las cinco y media de la tarde, 17:30, a 300 metros de la salida de la comuna de Curacautín, nuevamente encapuchados se roban una camioneta y posteriormente la queman. Carabineros necesita el apoyo del Ejército en todos los caminos secundarios, por eso estoy solicitando que el Estado de Excepción no sea acotado y que permita poder desplazarse el Ejército y Carabineros en todos los caminos”, afirmó.

Robo de madera y libertad de “Mentolato”

Los diputados lamentaron la decisión de la fiscalía de dejar en libertad a los integrantes de una banda de robo de madera, cuyo principal cabecilla Rodrigo Ormello, alias el “Mentolato”, fue detenido el pasado 4 de octubre en la madrugada.

Sin embargo, en la audiencia de control de detención y posterior formalización, la magistrada Maruja Chávez resolvió dejar a los acusados con medidas cautelares por el delito de robo de madera. Así, la jueza decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio y a las víctimas, tal como lo solicitó el fiscal (s) Luis Muñoz.

Sobre el hecho, el diputado Becker aseguró que “en relación al robo de madera, quiero condenar la forma en cómo ha estado actuando la justicia a propósito de las detenciones que se han hecho”.

Por su parte, el diputado Rathgeb dijo que “entiendo que el Fiscal no ha pedido la prisión preventiva en este caso por una situación de estrategia de investigación, pero le digo al señor fiscal: estaremos atentos respecto de la investigación que lleve adelante y puede justificar el hecho de que no se haya solicitado la prisión preventiva en esta ocasión. Esperamos que los resultados a futuro puedan significar que no solamente esta persona quede en prisión preventiva, sino que otras sean sancionadas y con ello que no sigan dando este tipo de hechos en nuestro país”.