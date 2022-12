Partido Comunista defiende órgano constitucional 100% electo y con más representantes que el Senado

El presidente del PC Guillermo Teillier reapareció en Radio Nuevo Mundo tras una delicada neumonía que lo afectó. En anto, desde la directiva adelantaron los lineamientos del PC en materia constitucional a EL DINAMO.

Por: Carlos Saldivia 02 de diciembre 2022 · 13:09 hs

Un órgano constitucional 100% electo en las urnas y no escogido en el Congreso, que pueda incluir expertos y que tenga más de 60 representantes. Esa es la principal definición política que adoptó la directiva del Partido Comunista, que preside Guillermo Teillier, según expresaron representantes de la colectividad a EL DINAMO.

Esa postura fue defendida este viernes en el Palacio de La Moneda en la reunión entre los representantes de los partidos de Gobierno en el comité político ampliado extraordinario, que fue encabezado por el presidente Gabriel Boric.

En la reunión, la postura del Partido Comunista chocó con la propuesta de Chile Vamos que durante la semana había sido expuesta en las colectividades oficialistas, y que apuntaba la creación de una fórmula mixta, denominada consejo constitucional, y que estaba compuesta por 50 personas designadas por el Congreso y 50 elegidas por la ciudadanía.

De hecho, el PC cuestionó en el Congreso que sectores del Socialismo Democrático se abrieran a la posibilidad de que el órgano encargado de redactar una propuesta constitucional no fuera 100% electa.

En ese contexto, ayer en un comunicado el PC expresó que de concretarse una “fórmula como la propuesta por algunos sectores, de un órgano de 50 personas nombradas por el Congreso, es evidente que siempre estará presente la discusión respecto a su legitimidad, aunque se haga Plebiscito de Salida”.

El texto precisó que el Partido Comunista mantiene su disposición a llegar a un acuerdo, pero indicó que debe considerarse un órgano constituyente electo mediante elecciones populares, "que represente la diversidad del país y sus habitantes; perfeccionando las normas que dieron origen a la Convención, es la mejor alternativa”.

El domingo pasado en Radio Nuevo Mundo, el ex diputado Guillermo Teillier adelantó lo que plantearía al presidente y los partidos de la colación de Gobierno. “No estamos de acuerdo con un órgano electo por el Parlamento, que es lo que la derecha está buscando, y ha encontrado ya algunas alianzas dispuestas para ese efecto. En los partidos de Gobierno se mantiene la idea de que sea un órgano 100% electo, aunque algunos han tenido dudas”, expresó el líder del PC.

Teillier agregó: “El número no lo hemos precisado, pero en ningún caso pueden ser 50, ese número es un traje a la medida para la derecha, porque sería una elección igual a la del Senado, donde la derecha unida tiene la mitad, eso es complejo. Tiene que ser un número superior a 50 donde toda la sociedad esté representada de alguna manera”.

El líder del PC expresó también que, a su juicio, la derecha estaba decidida a hacer valer los 4/7 en el Congreso y “que al que no le gustara se vaya, eso es lo que está haciendo la derecha y lo han expresado públicamente (…) Nosotros no nos vamos a salir del proceso antes, en algún momento se podrá discutir, pero no les vamos a dejar el camino libre así como así”.