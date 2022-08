Partido Radical emplazó a militantes por el Rechazo a "guardar silencio" o dejar la colectividad

El PR cuestionó las posturas de Carlos Maldonado e Isidro Solís, quienes respaldarán la opción Rechazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El Partido Radical (PR) emplazó a los militantes e independientes ligados a la colectividad que expresaron su opción a favor del Rechazo en el plebiscito de salida, distanciándose de la decisión institucional de inclinarse por el Apruebo.

En un comunicado, el partido encabezado por Leonardo Cubillos se refirió a la situación de los ex ministros Carlos Maldonado e Isidro Solís, además de la del diputado Andrés Jouannet, que forma parte de la bancada PR como independiente.

En el caso de este último, la agrupación -que forma parte del bloque oficialista del Socialismo Democrático- manifestó que “sin perjuicio que su participación es solo parte de un acuerdo administrativo, su permanencia en la misma se hace insostenible, especialmente cuando realiza acciones y dichos que no comparte esta colectividad”.

Sobre Maldonado y Solís, el PR cuestionó que se hayan transformado en “virtuales voceros de la derecha” al defender la opción Rechazo en distintos medios de comunicación.

“El Partido Radical de Chile rechaza la participación de dos militantes de esta colectividad en espacios de comunicación social donde hacen una defensa a la opción Rechazo del plebiscito constitucional”, agregó.

Tras recordar que la postura a favor del Apruebo fue acordada de manera unánime, el partido comentó que “su actuación sobrepasa no solo su condición de militantes, sino que claramente actúan en contra de las resoluciones adoptadas libre y soberanamente por los órganos de la colectividad, lo que conlleva a aplicar e implementar sus disposiciones”.

En ese sentido, llamaron a los radicales díscolos a “respetar las decisiones de los órganos que representan al territorio del Partido, y si no acatarán esas resoluciones, los conminamos a guardar silencio, dejar el Partido o someterse a las disposiciones estatutarias de la colectividad”.

La carta de los radicales por el Rechazo

Luego de la declaración de la directiva del PR, un grupo de 25 ex autoridades, militantes e independientes ligados al partido entregaron una carta en donde expresaron sus argumentos para rechazar la propuesta constitucional.

El texto fue firmado por Maldonado y Solís, además del ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros; el ex subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete; el ex ministro de Justicia, Jaime Campos; el ex senador Augusto Parra; el ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini; y el ex senador Guillermo Vásquez, entre otros.