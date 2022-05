Partido Republicano anunció su rechazo al borrador de la nueva Constitución

El partido presidido por Rojo Edwards cuestionó la propuesta de nueva Carta Magna. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 17 de mayo 2022 · 13:03 hs

El Partido Republicano se transformó en la primera colectividad de oposición en declarar su rechazo al borrador de la nueva Constitución, el que fue presentado oficialmente durante este lunes en una ceremonia realizada en la ciudad de Antofagasta.

La colectividad fundada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, y que actualmente es presidida por el senador Rojo Edwards, emitió un voto político a través de su consejo general, el que dio cuenta de la postura oficial frente a la propuesta de nueva Carta Magna, la que será sometida a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.

“El texto emanado de la Convención Constitucional es una mala propuesta de Constitución y sus disposiciones le harán un daño irreparable a nuestro país. La Convención Constitucional fracasó en su misión de redactar una Constitución que represente a los chilenos y que establezca las bases del desarrollo hacia el futuro. El Partido Republicano rechaza, por tanto, el texto entregado por la Convención Constituyente”, señaló el documento, que fue publicado por Emol.

Los republicanos plantearon que “seguiremos recorriendo Chile para dejar en evidencia la enorme distancia que separa las urgencias sociales de esta propuesta constitucional. Este es un texto que no fortalece los derechos de las personas, las pensiones, la salud, la educación, el medioambiente”.

“Es un texto que limita las libertades y derechos de las personas y aumenta el poder de los políticos y del Estado; un texto que, de aprobarse, acelerará el retroceso de Chile, afectando la unidad nacional y profundizando la desigualdad y falta de oportunidades. Finalmente, es un texto que atenta gravemente contra la democracia en Chile y compromete el futuro de nuestros niños”, agregaron.

La tienda llamó a “las fuerzas políticas a reconocer y respetar el rol fundamental que debe jugar la sociedad civil en este proceso eleccionario. Los invitamos, asimismo, a trabajar juntos y a colaborar lealmente, respetando los entendimientos y dejando en segundo plano las individualidades. Muchos líderes políticos deben dejar de lado sus intereses particulares, permitiendo una colaboración sincera y real. En esta hora crítica, Chile nos necesita a todos”.

Hasta el momento la postura del Partido Republicano no ha sido tomada por otras colectividades de la oposición, especialmente de Chile Vamos, coalición que no tiene una posición oficial más allá de las expresiones de algunos dirigentes como el senador Felipe Kast (Evópoli) o el ex ministro Mario Desbordes (RN), que se inclinaron hacia el Rechazo.