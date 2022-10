Partido Republicano se bajó de mesa negociadora por nuevo proceso constituyente

La presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, anunció la decisión de la colectividad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

06 de octubre 2022

El Partido Republicano anunció este jueves su retiro de la mesa negociadora para el inicio de un nuevo proceso constituyente, la que es encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), y por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS).

La decisión fue confirmada por la ex convencional Ruth Hurtado, quien preside la colectividad fundada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

A la salida de la reunión, que se realizó en la sede del Congreso Nacional de Santiago, la dirigenta explicó que desde las bases del partido cuestionaron que la mesa negociadora esté avanzando en una posible creación de una convención.

“Es un mecanismo fracasado, que no dio resultado y el debate constituyente tiene que ser habilitado, debatido y sancionado en el Congreso, que es el órgano que tiene la facultad para hacer esto y creemos que el Congreso debe tomar esa responsabilidad y no seguirla delegando la responsabilidad que les cabe a ellos como parlamentarios en hacerlos para no seguir esperando las personas”, señaló.

Hurtado agregó que “no hay ningún espacio para que esta discusión se radique en el Congreso y sea éste el órgano para resolver este momento constitucional. Además, sentimos que una nueva Convención lo único que hace es seguir dilatando las urgencias”.

La ex constituyente planteó además que no tienen complicaciones con que su decisión implique un posible aislamiento político de los republicanos, planteando que “vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, no tenemos ningún problema que la fuerza política nos aísle, mientras estemos haciendo eco de lo que la gente pide en la calle”.

La jornada de conversaciones de este jueves estuvo marcada por la creación de una “mesa coordinadora paralela” por el tema constitucional, la que estuvo conformada por el Partido Republicano, el Partido de la Gente (PDG), Amarillos e independientes, además de los senadores de la DC Ximena Rincón y Matías Walker.