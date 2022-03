“Pastelero a tus pasteles”: Briones refuta a Desbordes por causas de inflación

Tanto Mario Desbordes como Ignacio Briones se recordaron algunos hechos ocurridos en el pasado. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 27 de Marzo 2022 · 22:00 hs

Los ex ministros Ignacio Briones (EVO) y Mario Desbordes (RN) protagonizaron un cruce a través de Twitter, luego de que el segundo asegurara que los retiros de fondos previsionales no impactaban en la inflación, en medio del debate instalado por la tramitación de un quinto retiro del 10% en el Congreso.

En conversación con Meganoticias, el ex diputado hizo un llamado “a los economistas, que están tan duros” y les pidió que "no engañen a la gente, en el mundo entero la inflación está disparada, y que yo sepa, en Francia, en España, en Europa, no ha habido retiros de fondo".

“Entonces, no le echemos la culpa de la inflación a los retiros de fondos”, agregó el ex precandidato presidencial.

Ante las declaraciones de Desbordes, fue el propio ex ministro de Hacienda quien lo refutó a través de Twitter.

“Si uno enferma confía en el experto: el médico. En inflación el experto es el Banco Central, que muestra que en Chile la mitad del exceso de inflación es por mayor gasto debido a exceso liquidez (retiros su mayor fuente). Solo en una cosa tiene razón Mario Desbordes: no engañemos a la gente”, consignó Ignacio Briones.

Desbordes no quedó de brazos cruzados y le respondió, precisando que “claro que los retiros influyen, pero no son la causa de la inflación”.

“Europa entera con inflación disparada y sin retiros, retiro que se justificó cuando el Gobierno y su ministro de Hacienda regatearon las ayudas y negaron más recursos que después por milagro aparecieron. Eso fue engaño”, remató.

Pero Briones le recordó a Desbordes que “usted era presidente de RN cuando, a inicios de junio de 2020, hicimos juntos acuerdo nacional con oposición (salvo Frente Amplio que se retiró) por USD 12.000 millones e IFE 100 mil (Colegio Médico pedía 75 mil). Yo no sé si eso es regatear. Pero lo que sí sé es que, al hablar de inflación, pastelero a tus pasteles”.

Por último, Mario Desbordes también le tenía un recordatorio a Ignacio Briones. “Usted dijo a todo Chile que no había más recursos, que era lo máximo, que el IFE de 65 mil era el tope, y tuvimos que hacer fe y creerle”.

“Que no se podía entregar ayuda masiva, que había que focalizar, etc. Después se supo que no era así. Está todo a un googleo de distancia. ¿Quién mintió?”, cerró.