Paulina Vodanovic (PS) espera que diálogo constitucional se cierre durante esta semana

La presidenta del PS afirmó que desde el oficialismo han "cedido bastante" para avanzar en un acuerdo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 05 de diciembre 2022 · 09:20 hs

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), se mostró optimista sobre los plazos para alcanzar un acuerdo para el proceso constituyente, afirmando que durante esta semana se podrían cerrar las conversaciones que se mantienen con la oposición.

Durante este lunes, y en la previa de una nueva jornada de diálogo entre los partidos políticos, la dirigenta socialista habló sobre la posibilidad de llegar a un punto de encuentro para continuar con el proceso tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

“Para mí, no quiero poner una fecha porque no soy la única que participa, pero yo creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”, expresó Vodanovic a Radio Pauta.

La socialista agregó que "todos tienen que ceder en alguna parte, pero los que hemos cedido bastante somos nosotros, la alianza de gobierno".

“A mi hoy no me interesa quebrar a la derecha, me interesa aunarla tras un objetivo común para todos, que es una nueva Constitución”, enfatizó la presidenta del PS.

Las diferencias por el órgano redactor

Durante la semana pasada los partidos de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) presentaron una propuesta, la que apunta a una fórmula mixta para la redacción de una nueva Carta Magna, con 50 expertos elegidos por el Congreso y 50 personas elegidas mediante sufragio universal con el sistema electoral del Senado.

La iniciativa se distancia de lo definido por Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, que buscan que la nueva Constitución sea escrita por un Cabildo Constitucional 100% electo para esta función, con un comité de expertos que solo tendría derecho a voz.

Desde la centroderecha manifestaron su oposición a la creación de otro organismo totalmente electo -como lo fue la disuelta Convención Constitucional-, planteando que en sus bases solo habría respaldo para un órgano mixto.