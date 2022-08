Paulina Vodanovic, presidenta del PS: “Se puede dialogar con quienes están por la vía del diálogo y no por la violencia como la CAM”

La abogada y líder socialista recordó la reunión entre el ex ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, en junio de 2018, con Víctor Ancalaf, uno de los fundadores y ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.

Por: Carlos Saldivia 29 de agosto 2022 · 15:51 hs

Luego de que se revelara que, al igual que la ex ministra Jeannette Vega, la ex diputada socialista por Coronel, Clemira Pacheco, aparecía en una comunicación telefónica registrada por la PDI, el 10 de julio de 2021, a las 09:59 horas, con el líder de la CAM, Héctor Llaitul, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, entregó a EL DÍNAMO su análisis sobre el caso, que figura en la causa que investiga el Ministerio Público en La Araucanía

En la conversación registrada por la PDI entre el portavoz de la CAM con la ex diputada, Llaitul se refirió a la confusión inicial que apuntaba a que el fallecido en un enfrentamiento con carabineros era su hijo y no otro miembro de la CAM, Pablo Marchant.

La líder del PS señaló que no es habitual que parlamentarios socialistas de los distritos de la Macrozona Sur sostengan contactos telefónico con Llaitul y enfatizó su rechazo a que la CAM mantenga una postura “que llama a la violencia y no al diálogo”. Asimismo, recordó la visita del ex ministro de Piñera, Alfredo Moreno, a la casa del ex vocero de la CAM, Víctor Ancalaf, en 2018.

-¿Qué le parece la relación de la ex diputada Clemira Pacheco con Llaitul?

-Ignoro aquello. Clemira como parlamentaria de la zona, supongo, lo habrá conocido y esa llamada se da en el contexto de la eventual muerte del hijo de Llaitul. Clemira renunció al partido en diciembre de 2021



—¿Es habitual que parlamentarios del PS cercanos a la zona roja mantengan algún tipo de contacto con la CAM o sus dirigentes, mientras militen en el PS?

—No lo creo. Yo no he sido ni parlamentaria ni miembro de la dirección del PS antes.



—¿Ud. cree que debiera un cuadro socialista evitar mantener contacto con la CAM o es algo circunscrito al ámbito privado?



—La CAM hoy está en una posición intransigente y que llama a la violencia, no al diálogo. El propio presidente Gabriel Boric lo ha señalado. Solo se puede dialogar con quienes están por la vía del diálogo y no por la violencia. Por tanto, es evidente que todos los mandatarios deben estar disponibles a dialogar y no validar la violencia. El ex ministro Alfredo Moreno se reunió con un vocero CAM en 2018...

La abogada alude a la reunión entre el ex ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, en junio de 2018, con Víctor Ancalaf, uno de los fundadores y exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en su casa en Collipulli. Ese encuentro se prolongó por cerca de dos horas y Moreno lo calificó de “muy interesante”.



—¿Considera que lo que planteó (en la llamada) la ex diputada es similar a lo que abordó Moreno con la CAM? (En el contenido del fragmento de la conversación, Clemira Pacheco le dice a Llaitul: “Exactamente, así es”. Eso, asintiendo a lo que el imputado y detenido le expresó antes).

—Insisto en que las soluciones deben buscarse a través del diálogo, entre el gobierno, la sociedad civil y quienes son representativos de comunidades que quieran terminar con el conflicto, y no que promuevan la violencia como forma de lucha.

El controvertido diálogo de la ex socialista con Héctor Llaitul

Este es el fragmento que la PDI, en una medida intrusiva de intercepción telefónica, registró entre la ex legisladora, cuando en julio de 2021 aún militaba en el PS. La conversación es parte de la causa que investiga el Ministerio Público por cuatro delitos contra el imputado en La Araucanía: