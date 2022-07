Senador Araya emplazó a la ministra de Justicia por acusar supuesta descortesía de los senadores

La ministra se disculpó con los senadores de la comisión de Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 13 de julio 2022 · 15:07 hs

El senador Pedro Araya (Ind-PPD) emplazó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien acusó un supuesto trato descortés del Senado a raíz de la molestia que existiría entre sus integrantes por la eliminación de la institución en el proyecto de la Convención Constitucional, y la no intervención del Gobierno para evitarlo.

En una entrevista a La Segunda, la secretaria de Estado había afirmado que “el clima en el Senado ha estado muy marcado por las decisiones de la Convención. Uno puede empatizar con su molestia, pero en algunos casos el comportamiento hacia los ministros ha sido extremadamente descortés. He tenido varias ocasiones en comisiones donde el diálogo ha sido muy brusco. Es mi trabajo y no tengo problemas, pero eso no le hace bien a la política ni al país”.

Durante una sesión de la comisión de Constitución, en donde se analizó un proyecto contra la explotación sexual, el senador Araya pidió la palabra y manifestó, a nombre de su su “profunda molestia” con las declaraciones de Ríos.

“Lo que nos parece más grave aún es que nos haya atribuido esos malos tratos al ánimo que tenemos o tendríamos algunos senadores con respecto a la Convención Constitucional. Yo creo que esas palabras no proceden. Basta ya de que aquí se trate de maltratar al Senado y a los senadores de forma genérica”, señaló.

El congresista agregó que “si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo (…) mientras no recibamos una disculpa pública, me opondré que ingresen los asesores de la ministra a la sesión. Si hay alguno, no va a poder intervenir”.

La ministra de Justicia respondió al emplazamiento y aseguró que mantiene buenas relaciones con la comisión, especificando sus dichos.

“Yo no hice una acusación. Se me preguntó, y dije que en algunas ocasiones habíamos recibido trato descortés, al cual no estoy acostumbrada. Lamento que haya sido interpretada como una acusación respecto del Senado, cosa que no hice. No era la declaración ni el espíritu”, manifestó.

Ríos cerró el tema expresando que “le hace bien a la política mantener buenas formas, y si es necesario, no tengo problema en pedir disculpas, si las declaraciones fueron mal interpretadas”.