"Pequeño cerebro": el duro cruce entre convencionales en pleno debate

Katherine Montealegre y Adriana Ampuero.

Por: Sebastían Dote 11 de Abril 2022 · 16:48 hs

La convencional Adriana Ampuero (IND) anunció que llevará a la comité de Ética de la Convención Constitucional a su colega Katherine Montealegre (UDI), con quien protagonizó un tenso cruce en un debate en el pleno.

Todo ocurrió luego que Rocío Cantuarias, otra representante del bloque de derecha, afirmara que la Carta Fundamental “ya estaba escrita” para ir en beneficio de la izquierda con la inclusión de los escaños reservados y la paridad.

Ante esto Ampuero afirmó que “avísenme si está todo zanjado para no perder tiempo y poder ir a ver a mi familia”, agregando que “bajo el argumento que da ella, denostando el voto de los escaños reservados, entonces el voto de la señorita Montealegre debería valer la mitad, pues entró por corrección de género”.

“Suena feo a la inversa, ¿cierto? Bueno, entonces no usen argumentos que a ustedes les indignarían. Todos tenemos el legítimo derecho de estar aquí, opinar y votar, incluidos ustedes. Además, fuimos electos según las normas que el Congreso acordó con beneplácito de todos los sectores políticos, incluido el suyo, así que, por favor, cerremos este debate irrespetuoso”, añadió.

Montealegre respondió al emplazamiento de Ampuero y señaló que “toda mi vida he sido contraria a la paridad de género, salir elegida por ella no fue mi opción. ¿Saben por qué soy contraria a la paridad de género? Porque después otros de pequeño cerebro, como es la convencional Ampuero, se creen con el derecho de decirle a una mujer que salió por cupo y no por sus capacidades”.

“Sacando incluso 200 votos menos que el convencional que me cedió el cupo, y siendo abogada. No sé si usted puede decir lo mismo”, agregó.

Los dichos de la representante de la UDI indignaron a Ampuero, quien calificó la frase “pequeño cerebro” como un insulto.

En su cuenta de Twitter, la constituyente -que es egresada de Derecho- afirmó que Montealegre la “insultó” con sus declaraciones, al sacar en cara su título de abogada.

"He sido agredida por la convencional Katherine Montealegre en el pleno de la Convención. Solo por defender su derecho a estar aquí por paridad de género y equipararlo al derecho de los escaños reservados para estar aquí, me insultó llamándome convencional de pequeño cerebro”, expresó.

Ampuero añadió que “por supuesto este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro, habla muy mal de ella en su rol y por el mismo motivo presentaré una denuncia ante el comité de Ética”.

La constituyente agradeció el respaldo de convencionales de diversos colectivos, que se sumaron a los cuestionamientos por los dichos de Montealegre.