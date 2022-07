"Pero el vino lo tomo los viernes": Ximena Rincón respondió a meme que la comparó con Jacqueline van Rysselberghe

La senadora DC recordó el curioso momento que vivió su ex colega de la UDI durante las sesiones telemáticas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 07 de julio 2022 · 12:18 hs

La senadora Ximena Rincón (DC) se tomó con humor los múltiples mensajes que ha recibido en redes sociales tras anunciar que votará Rechazo en el plebiscito de salida, destacando un meme donde fue comparada con la ex senadora y ex presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

En su cuenta de Twitter, la demócratacristiana replicó un GIF que mostró su imagen y la reemplazó por la ex legisladora gremialista, quien impulsó el Rechazo en el plebiscito de entrada.

“Pero el vino lo tomo los viernes o los sábados con la familia y los amigos. Ahhhh y debe ser del Maule”, escribió Rincón.

Ximena Rincón aludió así a un curioso momento que protagonizó Van Rysselberghe en marzo de 2020, durante las primeras sesiones telemáticas del Senado por la pandemia de COVID-19, cuando apareció bebiendo una copa de vino durante una votación.

La división en la DC

Más allá de estas bromas, la situación de Rincón en la DC es compleja debido a la profunda división que generó la decisión de la Junta Nacional, que decidió entregar el respaldo institucional a la opción Apruebo.

Tras la resolución de la instancia, la senadora manifestó que “hoy la Junta Nacional de la DC ha decidido por un 63% de sus miembros optar x el Apruebo. Ello no representa el sentir de la inmensa mayoría d lo q siente la ciudadanía. No me sorprende esta decisión, la toma la misma junta q acepto el veto a nuestra candidatura. ¡Yo voto Rechazo!”.

Estos dichos tuvieron la respuesta de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien la emplazó directamente. “Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”, escribió.