Pese al desmentido técnico: Convención asegura que más del 90% de las iniciativas populares entraron al borrador

El texto entregado por la mesa habría sido cuestionado por la Secretaría de Participación Popular (SPP). AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 05 de Mayo 2022 · 17:27 hs

La mesa de la Convención Constitucional aseguró durante este jueves que más del 90% de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) llegaron al borrador de la nueva Constitución, a pesar de que las comisiones y el pleno rechazaron 42 de las 78 normas que reunieron las firmas ciudadanas.

En el texto, que fue entregado por la Secretaría de Participación Popular, afirmó que a pesar de haber sido rechazadas, varias propuestas lograron ser debatidas ya que sus contenidos “se sumaron a otras iniciativas” o podrían ser unificados en otros proyectos similares.

En el detalle, el órgano constituyente afirmó que "el 83,3% de ellas (35 IPN), tiene temas, ideas y propuestas de articulado que han sido aprobados por el pleno de la Convención Constitución; y por lo tanto, ya integran el borrador de la Nueva Constitución".

Según su interpretación, la mesa consideró que “el 91,5% de las propuestas que fueron discutidas por el órgano constituyente logró llegar al borrador de la nueva Constitución”.

El desmentido técnico

La interpretación de la mesa técnica sobre a aprobación de las IPN generó polémica, ya que en lo concreto algunas propuestas que tuvieron un alto respaldo ciudadano como “Con mi plata no” terminaron siendo desechadas. También se desestimaron normas vinculadas con la libertad de enseñanza.

Según una publicación de Radio Pauta, el contenido del comunicado enviado por la mesa de la Convención Constitucional sorprendió incluso los técnicos encargados de la elaboración de los informes sobre las iniciativas populares.

El presidente de la Secretaría de Participación Popular (SPP), Gonzalo de la Maza, le envió de inmediato mensajes a los coordinadores Bastián Labbé (MSC) y Paulina Valenzuela (INN), así como al convencional Tomás Laibe (PS), que es vicepresidente adjunto en la mesa, para aclarar la situación.

En escrito, según lo señalado por la emisora, De la Maza advirtió que “me veo obligado a intervenir en este punto, pues acabo de leer el comunicado, que no tuve oportunidad de conocer antes”.

“Detecto un problema de fondo en lo que titula el comunicado y que se despliega en lo siguiente: 'De esta forma, el 91,5% de las propuestas (76 IPN) que fueron discutidas por el órgano constituyente logró llegar al borrador de la nueva Constitución. Considerando, entre ellas, las 41 iniciativas aprobadas en general y las 35 que, pese a ser rechazadas, coinciden en contenido con lo aprobado por las y los constituyentes'. Lo anterior simplemente no es cierto: solo se analizó el texto borrador en relación a las iniciativas rechazadas", señaló el técnico.

De la Maza añadió que "en el caso de las aprobadas en general, no hemos analizado cuáles y cómo llegaron (si es que lo hicieron) al texto final. De hecho, el tercer informe, de la discusión en particular, indica que hay una categoría importante de iniciativas que fueron suprimidas en esa etapa".

"Por lo demás el comunicado es contradictorio, pues en su segunda parte indica que la incidencia final se podrá ver más adelante, que es el planteamiento correcto", agregó el escrito.

El presidente de la secretaría complementó que "La aprobación en general no implica inclusión en el texto, del cual solo hemos analizado las (IPN) rechazadas. Ese dato no aparece en nuestro informe, porque no es efectivo".