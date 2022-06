Piñera anuncia que no irá a acto de la Convención y apunta contra invitación "confusa y contradictoria"

Piñera afirmó que la forma en la que se invitó a los ex presidentes "no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 20 de junio 2022 · 12:30 hs

El ex presidente Sebastián Piñera confirmó este lunes que no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, enviando una crítica carta a la mesa directiva liderada por María Elisa Quinteros (MSC).

En el texto, el ex mandatario señaló que “las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legitimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”.

"Para lograr este objetivo es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos", añadió.

Piñera manifestó que “en Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80, a pesar de sus múltiples y significativas reformas", agregando que "la inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos”.

"Con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Finalmente, informo a usted que, al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir", cerró la misiva.

De esta forma el ex presidente Piñera se sumó a los ex mandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes también enviaron textos desistiendo de la invitación. La única que no se ha manifestado por este tema es la ex presidenta Michelle Bachelet, cuya presencia está en duda debido a la agenda que aún mantiene como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que dejará oficialmente en agosto.

La ausencia de los ex presidentes en el acto republicano generó fuertes diferencias al interior del órgano constituyente. Ante esto la mesa resolvió extender la invitación a los ex gobernantes, en una decisión que contó con el voto en contra de la propia presidenta Quinteros.