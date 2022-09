Piñera reaparece para votar y reitera compromiso por una "nueva y buena Constitución"

El ex presidente llegó a votar junto con Cecilia Morel y sus nietos. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 04 de septiembre 2022 · 09:14 hs

Tras días sin aparecer en público, el ex presidente Sebastián Piñera llegó este domingo a votar para el plebiscito de salida, mencionando nuevamente su compromiso para avanzar en una "nueva y buena Constitución".

El ex mandatario llegó hasta el Colegio San Francisco de Alba de Las Condes para ejercer su sufragio. Lo hizo en compañía de su esposa, la ex primera dama Cecilia Morel, y de sus nietos.

Luciendo un traje negro, sin corbata y con zapatillas, el ex jefe de Estado entregó un punto de prensa en donde reflexionó sobre el proceso, sin transparentar su voto.

“Dejemos fuera la cultura de la cancelación, necesitamos una cultura de mayor libertad. Llamo a todos mis compatriotas a levantarse e ir a votar con alegría y con esperanza (...) no podemos farrearnos nuestro país”, afirmó.

Piñera añadió que “en los últimos tiempos la división y la confrontación han pasado todos los límites, tengo fe y creo que esta noche vamos a tener un buen camino para Chile”.

Sin dar luces exactas sobre su postura, el ex gobernante comentó que “nosotros tenemos un compromiso con una buena y nueva Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir”.

El silencio de Piñera

El ex presidente Sebastián Piñera fue el único ex mandatario que no se pronunció sobre el plebiscito de salida, algo que llamó la atención en el mundo político.

La ex presidenta Michelle Bachelet se inclinó directamente por el Apruebo e incluso participó de la franja del comando, mientras que Eduardo Frei Ruiz-Tagle expresó su postura a favor del Rechazo, distanciándose de la definición de su propio partido, la Democracia Cristiana.

Una de las definiciones más particulares sobre el proceso la dio el ex mandatario Ricardo Lagos Escobar, quien planteó que independiente del resultado del plebiscito el texto resultante deberá ser reformado para concitar un respaldo mayoritario.