Plebiscito: oposición acusó al Gobierno ante Contraloría por "presuntas irregularidades"

02 de Mayo 2022

Un grupo de diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano llegó durante este lunes hasta la Contraloría General de la República tras acusar "presuntas irregularidades" por parte del Gobierno de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Los jefes de bancada de la oposición, liderados por Andrés Longton (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI), y la diputada republicana Chiara Barchiesi, presentaron ante el organismo fiscalizador antecedentes sobre eventuales “acciones de intromisión” que habría cometido el Ejecutivo en medio del proceso constituyente.

Los congresistas consignaron las declaraciones del delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, y de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan (CS), quienes habrían dado a conocer su postura a favor del Apruebo.

"Vinimos a hacerle un presentación para hacerle ver las presuntas irregularidades que estamos viendo a diario en las regiones y además en el gobierno, con recursos públicos, manifestando una determinada opción en el plebiscito y haciendo mal utilización de ellos", señaló Longton.

El parlamentario añadió que estos "recursos públicos que tienen que ir en beneficio de satisfacer las necesidades de todos los chilenos, y no satisfacer su opción política o ideológica, en este caso, tratando de imponer una determinada posición o direccionando el resultado del plebiscito".

La diputada Barchiesi, en tanto, manifestó que “lo mínimo que podemos es pedirle a las autoridades que respeten la ley, yo cada día me estoy convenciendo más que al gobierno y a la Constitución Constitucional no les importa absolutamente nada. No les importa la familia, la delincuencia y no les importa la ley, lo único que les importa es mantenerse en el poder”.

Durante la semana pasada el ente fiscalizador emitió un pronunciamiento en donde solicita a los funcionarios gubernamentales mantener "estricta imparcialidad" frente al plebiscito, puntualizando que autoridades no pueden valerse de sus empleos para “favorecer o perjudicar” alguna de las dos opciones en disputa.