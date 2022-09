Poder Legislativo responde a críticas de Sebastián Piñera: "Debería preguntarse a sí mismo cómo tocó la guitarra"

"Hay que preguntarse cómo tocó la guitarra del Presidente Piñera", señaló Elizalde. AGENCIAUNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 19 de septiembre 2022 · 09:18 hs

El ex mandatario Sebastián Piñera concedió una entrevista y las réplicas no se hicieron esperar. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados señaló: "Lo que uno espera es que sea siempre en un ánimo constructivo de apostar al debate, no de sacar pequeñas ventajas políticas ni hacer un gallito entre el Gobierno y la oposición", apuntó el legislador, Raúl Soto, del Partido por la Democracia.

Aquellas declaraciones de Soto fueron emitidas al llegar al Teatro Municipal de Santiago, para la Gala de Fiestas Patrias, donde también estuvo presente Álvaro Elizalde, del Partido Socialista.

Dentro de lo señalado por Piñera a La Tercera destaca que "lo conversábamos con algunos de los ministros del comité político, y en ese momento era muy probable que (Gabriel) Boric pudiera ser Presidente. Y decíamos: cuando se sienten aquí, van a darse cuenta de que otra cosa con guitarra".

El senador Elizalde apeló a que "en Chile estamos en democracia, existe libertad de expresión”, pero también realizó la invitación a que "hay que preguntarse cómo tocó la guitarra del Presidente Piñera".

"Creo que él debería preguntarse a sí mismo cómo tocó la guitarra y cómo evalúan los chilenos que tocó la guitarra", apuntó Álvaro Elizalde.

"Obviamente que lo que uno espera es que sea siempre en un ánimo constructivo de apostar al debate, no de sacar pequeñas ventajas políticas ni hacer un gallito entre el Gobierno y la oposición. Muy por el contrario, creo que estamos en un momento de mucha fragilidad, donde se requiere grandeza de todos los actores políticos", comentó Raúl Soto quien realizó una invitación a la prudencia y generosidad con las personas políticas en medio del proceso para una nueva Constitución.

A través de las redes sociales, distintas personas comentaron la entrevista y los dichos de los presidentes del hemiciclo.