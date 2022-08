Política para Todos - Osvaldo Rosales y financiamiento de derechos sociales: con "crecimiento y reformas tributarias"

Osvaldo Rosales dijo que la nueva Constitución promueve "una economía de mercado, social y con respeto al medio ambiente". Archivo Agencia UNO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 19 de agosto 2022 · 15:31 hs

A la necesidad de un cambio importante en la estructura productiva del país, debido al estancamiento en la economía en los últimos 15 años, aludió el economista Osvaldo Rosales al argumentar por qué la nueva Constitución sí contribuirá al desarrollo económico del país.

El profesional reconoció, durante su participación en Política para Todos, que los derechos sociales hay que financiarlos, y manifestó que la manera de hacerlo "es a través del crecimiento y de reformas tributarias".

En el espacio creado por EL DÍNAMO, Rosales aseguró que "la propuesta constitucional es la mejor para el crecimiento al mediano plazo en Chile, en la medida que postula una economía de mercado, social y con respeto al medio ambiente".

También se permitió aclarar que "los trabajadores no buscan la huelga porque sí, no buscan destruir la empresa que les genera sustento para su familia, pero aspiran a tener condiciones dignas".

Aprovechó el programa para valorar que "la derecha, dándose una vuelta de carnero, haya asumido el estado social de derecho. Me parece que es un buen punto, porque permite conversar después de 5 de septiembre".

Polémica

Por último, el economista Osvaldo Rosales protagonizó, junto a la abogada Carol Bown, luego de que Rosales reconociera que implementar un Estado de bienestar en Chile tomará muchos años, a lo que Bown indicó: "Qué bueno que Osvaldo reconozca que la franja del Apruebo miente..."

Pero sólo eso alcanzó a decir la ex constituyente antes de que Rosales le reclamara que "no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, por favor. Tú tiendes a la caricatura, Carol. Yo no he dicho eso".