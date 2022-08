Política para Todos: descentralización concita acuerdos, no así la burocracia

El Plebiscito de Salida es el 4 de septiembre. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de agosto 2022 · 08:01 hs

La pregunta de si la concepción del Estado que entrega la nueva Constitución ofrece más burocracia o eficiencia fue la que respondieron, desde sus diversos puntos de vista, los cuatro invitados al quinto y último episodio de Política para Todos , preparado por EL DÍNAMO para abordar los temas más relevantes de la propuesta que votaremos los chilenos el próximo 4 de septiembre.

Para conversar con la periodista Ximena Torres Cautivo sobre el asunto tomaron parte en esta ocasión las ex convencionales Carolina Videla (PC) y Bárbara Rebolledo (Ind), el abogado y ex ministro Osvaldo Andrade (PS) y el también ex convencional Ruggero Cozzi (RN).

Fue el ex presidente del Partido Socialista quien primero hizo uso de la palabra, y sobre la posibilidad de que sólo haya una Cámara de Diputados sin contrapeso, Osvaldo Andrade dijo que desde el punto de vista de la creación de leyes "el procedimiento debiera ser mucho más simple y expedito".

Mencionó que a través de su experiencia como ministro y legislador se percató de la demora en los procesos legislativos por los diversos trámites que debían pasar, y recordó que antes del actual proceso presentó un proyecto de nueva Constitución. "Y el planteamiento era que hubiera una sola cámara", sostuvo.

Descentralización

Por su parte, Ruggero Cozzi recordó que los tres ex constituyentes presentes en el programa son de regiones y, junto con indicar que todos están de acuerdo en la necesidad de descentralizar la administración del Estado, cuestionó las reglas para poner en marcha la descentralización.

Dijo que la creación de las autonomías territoriales indígenas eran innecesarias, y son "un incentivo para aquellos que reclaman la autonomía a través de la violencia".

También trató de tímida a la nueva Constitución en lo que respecta al papel de las municipalidades en materia de seguridad. "Solo dice que tiene que promover la seguridad ciudadana", sostuvo.

En cuanto a la región autónoma, mencionó el riesgo de genera más burocracia e incluso de desincentivo a la inversión, pero lo que más cuestionó fue la capacidad de adquirir deudas.

Carolina Videla, en tanto, rechazó cualquier posibilidad de que la nueva Constitución contemple un país federado e indicó que el nuevo texto lo que hace es proponer una forma distinta de administración del Estado, más participativa.

En ese sentido, mencionó algunos artículos que según su parecer promueven la modernización del Estado, en que las regiones tengan una cuota en la redistribución del poder que no existe.

Valoró que en una Cámara de las Regiones cada una de ellas estaría en condiciones de igualdad en número de representantes.

¿Más burocracia?

Mientras, Bárbara Rebolledo, si bien también se declaró a favor de dar mayor autonomía a las regiones, criticó la mayor burocracia que crearía la propuesta constitucional.

Habló de la creación de organismos nuevos, "lo que generaría la creación de cerca de 90 cargos públicos", aseguró.

La periodista recalcó que a su parecer lo más irresponsable es que no hubo evaluación técnica del impacto económico y social que implicaba hacer esta reingeniería de regiones, comunas y territorio autónomos.

"La gente quiere políticos responsables y no más cargos políticos", sostuvo.

Respecto de las aprensiones de Rebolledo, el ex ministro Osvaldo Andrade habló de una "cierta frivolidad" y planteó que "la burocracia es un mal necesario, pero no es un demonio".

Admitió que el resultado es incierto y dijo que estima que a estas alturas el texto es poco importante y la votación será más por estado de ánimo que por conocimiento técnico.

¿Otro Transantiago?

Ruggero Cozzi, en tanto, reiteró sus cuestionamientos a que las regiones puedan endeudarse de manera autónoma y sostuvo que para que aquello no termine como en Argentina, debe existir un equilibrio con la fiscalización, el control y la responsabilidad. "Y ese equilibrio no se logró", aseguró.

También refutó lo dicho por Andrade y afirmó que crear más burocracia sí es un problema cuando genera temas de competencia que pueden paralizar la toma de decisiones.

Frente a los cuestionamientos de los dos ex constituyente, Carolina Videla rechazó que no se hayan hecho evaluaciones dijo que aseverar eso invisibiliza el trabajo de las comisiones, expertos y organizaciones que colaboraron en su trabajo.

Recaló que el texto enfatiza en la fiscalización y establece que la corrupción atenta contra la democracia.

Luego, Bárbara Rebolledo dijo que el texto es "un experimento" y no dudó en calificarlo como "un nuevo Transantiago".

"Veo más burocracia que eficiencias", aseveró.

Por su parte, Osvaldo Andrade aseguró que cree que el momento que las nuevas generaciones asuman las tareas, cuando le preguntaron si aceptaría ser ministro si se lo ofreciera el Presidente Gabriel Boric. "No le contestaría el teléfono", afirmó.

Para Ruggero Cozzi es errónea la perspectiva de que la derecha fue a victimizarse a la convención y aseveró que el que "esté tan dividido el país, demuestra el fracaso, después de que el 78% quiso cambiar la Constitución".

Si gana el Rechazo

Y la ex convencional del PC sencillamente respondió que "el partido tiene una orgánica que no me permite adelantarme a lo que se hará si gana el Rechazo".

Mientras, la periodista Bárbara Rebolledo dijo que "me parece tremendo, luego de toda la movilización social, que en democracia repitamos la misma práctica con la escribió la Constitución de Pinochet", al hablar de los sectores que se sienten marginados.

La profesional sostuvo que "con pena debo decir que no se nos permitió aportar".

Videla cerró su intervención afirmando que las propuestas de la sociedad civil sí fueron escuchadas y que "veo a un sector que se atrincheró en una postura. El día que se constituyeron, el 4 de julio, llamaron a votar Rechazo. Fueron tendencia", recalcó.

Por su parte, Osvaldo Andrade resumió en que "el 4 de septiembre vamos a votar si el proceso constituyente se hace con la nueva Constitución o con la actual Constitución, que revive si gana el Rechazo".

Finalmente, Ruggero Cozzi fustigó el estado plurinacional y dijo que con el sistema de justicia que se plantea "Llaitul podría pedir que lo juzgue el lonco o la machi".

