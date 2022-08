Política para Todos: seguridad y plurinacionalidad no logran concitar los acuerdos

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 04 de agosto 2022 · 20:26 hs

Los conceptos de seguridad y plurinacionalidad incorporados al texto constitucional, fueron los ejes centrales sobre los que opinaron los cuatro invitados a segundo capítulo del Política Para Todos, el espacio creado por El DÍNAMO para analizar la nueva Constitución que será votada el próximo 4 de septiembre.

Justo un mes antes de de Plebiscito de Salida, la periodista Ximena Torres Cautivo moderó el diálogo en el que participaron la ex ministra y actual senadora Ximena Rincón (DC); la vicepresidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba; la ex ministra en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Alejandra Krauss (DC), y el ingeniero comercial y economista, Bernardo Fontaine.

Durante su conversación los invitados de Política para Todos planearon sus puntos de vista respecto de ambos temas. Así, Alejandra Krauss enfatizó que "suponer que Chile es un país terrorista no es verdad", y recalcó que con la nueva Constitución "el Estado no va a poder obviar el mandato de efectivamente proteger a la ciudadanía". Recalcó a la vez que "las misma Fuerzas Armadas han revelado la complejidad de que se le asignen tareas de labores de orden público".

Sociedad en Paz

Por su parte, Ximena Rincón valoró "el artículo 53, que establece el derecho a vivir en un Estado seguro". Sin embargo, cuestionó que se vaya a eliminar el Estado de Emergencia. "No hay nada más importante en una sociedad que la paz. Si no la garantizo, no puedo garantizar el orden", enfatizó.

La presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, en tanto, dijo que a su parecer le faltó medio año más de trabajo a la convención para conseguir un texto óptimo, y aseveró que "más que la seguridad, me preocupan algunos aspectos de los sistemas político y judicial". También confirmó que “los partidos políticos de la alianza de gobierno estamos preparando un pacto para introducir modificaciones en el texto”.

El ex convencional Bernardo Fontaine apuntó a que las reformas que se proponen para Carabineros "van a debilitar a la policía en medio de un incremento de la delincuencia", y criticó duramente lo planteado en cuanto a que "los jueces van a ser evaluados en audiencias públicas. Todo esto está mal hecho", resumió.