Por problemas de salud: delegado presidencial de Arauco presentó su renuncia al cargo

Por: Cristián Meza 22 de Abril 2022 · 19:50 hs

Javier Ponce, delegado presidencial de la provincia de Arauco, presentó su renuncia al cargo alegando problemas de salud.

La ahora ex autoridad aseguró que padece de una enfermedad que lo tiene a mal traer, por lo que deberá someterse a una serie de cirugías quirúrgicas.

Ponce señaló a radio Biobío que su situación personal ya estaba en conocimiento de la Delegación Presidencial del Biobío y el Ministerio del Interior, desde donde se le pidió permanecer en el cargo hasta tener definido su reemplazo.

“A mí me gustó este desafío, conozco la provincia de 20 años y he luchado en este gran desafío que tiene la provincia, pero me tengo que ver la salud”, expresó al medio.

La situación del delegado de Arauco había causado polémica en la zona, ya que recibió diversas críticas por parte del gobernador regional Rodrigo Díaz por su gestión ante hechos de violencia, señalando incluso que “no lo conozco”.

“No sé quién es, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de hablar con él, y bueno, el Gobierno tendrá que tomar las medidas que estime pertinente”, sostuvo en la oportunidad Díaz.

En tanto, las labores de Ponce debieron ser asumidos en su momento por la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, apuntando que “hasta que no esté confirmado oficialmente, desde luego que él está en el cargo”.