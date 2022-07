Por "razones culturales": Convención autorizó ingreso de hija de Francisca Linconao a ceremonia de cierre

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, explicó que la convencional tiene "ciertas necesidades especiales". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 01 de julio 2022 · 11:41 hs

La mesa directiva de la Convención Constitucional resolvió autorizar el ingreso de Francisca del Carmen Linconao Collinao, hija de la convencional y machi Francisca Linconao, como acompañante al Salón de Honor del Congreso Nacional durante la ceremonia de cierre del proceso, que se realizará este lunes.

La representante del pueblo mapuche tendrá esta opción en un sector que está limitado por aforo, y donde se encontrarán los invitados de la mesa, autoridades, algunos asesores y los propios convencionales. El resto de los invitados -entre ellos políticos y dirigentes sociales- se ubicarán en otras zonas como los jardines.

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN), explicó la autorización del ingreso de la hija de Linconao al Salón de Honor, afirmando que no se trata de algo nuevo en relación al trabajo realizado por la convencional al interior del órgano constituyente.

"Tenemos una invitada que es no vidente que solicitó asistir con una persona, hay personas que no pueden dejar a los niños con nadie y se habilitó un espacio para los niños, y la convencional Linconao por razones culturales, de apoyo, ella ha estado con una asistente al lado y ha solicitado mantener esa condición de apoyo", expresó el vicepresidente a Radio Portales.

Domínguez agregó además que “ella tiene ciertas necesidades especiales y no es distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. A las sesiones no pueden ingresar asesores pero ella cuenta con una persona que la apoya”.

Las invitaciones al acto de cierre de la Convención ha sido tema de polémica, en especial por el caso de los ex presidentes, quienes inicialmente no fueron incluidos por temas de aforo. Luego que la mesa extendiera las invitaciones, los ex mandatarios enviaron cartas anunciando que no asistirían.

Durante esta semana surgió otra controversia debido a las invitaciones entregadas por los convencionales de forma particular, las que incluyeron a figuras como el ex dirigente de la ACES, Víctor Chanfreau; los alcaldes Daniel Jadue (PC) y Jorge Sharp (ex FA); y el presidente del PC, Guillermo Teillier, entre otros.