Prensa extranjera hace eco del contundente triunfo del Rechazo

Por: Rafael Carneiro 04 de septiembre 2022 · 21:48 hs

Tras los resultados preliminares que señalaban a la opción Rechazo como ganadora en el Plebiscito de Salida, la prensa extranjera giró su atención hacia Chile. Diarios alrededor del mundo destacaron, sobre todo, el amplio margen de diferencia con la cual se impuso la preferencia por rechazar el nuevo texto constitucional.

En su portada, el diario argentino Clarín trae como titular principal “Plebiscito en Chile: los primeros resultados muestran una ventaja para el “No” a la nueva Constitución”.

"El presidente Gabriel Boric esperaba en silencio, rodeado por su gabinete”, dice la bajada.

El texto señala que el resultado de las urnas será crucial para que el presidente Gabriel Boric defina el rumbo de su gobierno. Además, subraya que la consulta es vista como un referéndum sobre el mandatario más joven de la historia chilena.

El también argentino La Nación, que está haciendo la cobertura del plebiscito en vivo, destaca el rol de Gabriel Boric tras la derrota del Apruebo, opción defendida de manera indirecta por el presidente. “En una votación clave, el país rechaza la nueva Carta Magna y pone contra las cuerdas a Gabriel Boric”, dice el titular.

En Brasil, Folha de Sao Paulo, uno de los principales diarios del país, afirma que el resultado por amplio margen hace que Chile se hunda en un periodo de incertidumbre. Además, trae los posibles caminos futuros para que un cambio sea realizado en la Constitución chilena. “Aunque el proceso constitucional siga adelante, el país continuará en un compas de espera política, mientras se acumulan problemas económicos, como una inflación de cerca de 13%, y sociales, como el aumento de las denuncias de violencia en 30% en el último año”, resalta la nota.

La prensa en Europa y Estados Unidos

El diario español El País, que ha realizado la cobertura en vivo, destaca en su portada el Rechazo al nuevo texto constitucional. A las 20:41 (horario de Chile) fue publicada una mención a los dichos de la diputada y coordinadora la campaña por el Apruebo, Karol Cariola, que hizo un llamado a la calma y a estar orgullosos del trabajo realizado al reconocer la derrota.

The Washington Post también reporteó la jornada electoral de Chile. “Chileans rejecting sweeping new leftist constitution that sought to transform society” (Chilenos rechazan nueva Constitución izquierdista que buscaba transformar la sociedad).

“La nueva carta previa un cambio dramático hacia la izquierda en la nación sudamericana, ampliando el rol del gobierno y exigiendo un modelo económico que redujera las desigualdades y ayudara a mejorar a los pobres. Pero, para muchos chilenos, los cambios propuestos fueron demasiado drásticos”, señala el texto.