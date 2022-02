Presidenta PPD: "La Constitución no es el espacio refundacional de la patria"

Para Natalia Piergentili, existe "revanchismo histórico" en muchas de las normas aprobadas por la Convención. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 02 de Febrero 2022 · 19:12 hs

Natalia Piergentili, presidenta del PPD, tuvo una visión crítica de la labor desarrollada por la Convención Constitucional, indicando que muchas de las normas aprobadas por sus comisiones apuntan a un “revanchismo histórico”, por lo que el rechazo en el plebiscito de salida puede darse entre quienes votaron en un primer momento Apruebo.

En entrevista con Emol, la dirigente sostuvo que “se nota que hay mucha rabia de muchas cosas que han funcionado bien, sí, pero creo que también esas cosas que no han funcionado bien tienen otras vías de salida que no son la Constitución, que no son revanchismos históricos. Más bien son espacios en los cuales se tiene que construir la carta de navegación del futuro y eso no significa no desconocer aquellas reformas que el país requiere, que tienen que ser sustantivas sobre todo en el ámbito de la probidad, transparencia”.

En esta línea, reconoció que la discusión se ha centrado en temas que no son importantes o representativas para la ciudadanía, planteando que “se cayeron los paradigmas de que esta Constitución, lo que saliera de acá, iba a ser lo que nos rigiera. Yo creo que mucha gente que votó apruebo está viendo con preocupación estas votaciones aunque sean transitorias, porque te hablan de un sentido y la verdad es que yo creo que el rechazo pudiese ser una opción para muchas personas que votaron apruebo”.

La presidenta del PPD además acusó “soberbia” por parte de la Convención Constitucional y dejó en claro que la Constitución "no es un programa de Gobierno, no es una declaración infinita de derechos, la Constitución es un acuerdo en el cual lo que se generan es: qué tipo de sistema político vamos a tener, qué tipo de gobernanza vamos a tener para que ese sistema político pueda establecer ciertas garantías de derecho".

Y es que para Piergentili, "hay muchas de las cosas que hoy día se plantean que a mí me parecen que no deberían ser objeto constitucional", dando como ejemplo las normas aprobadas respecto a la labor del Poder Judicial.

“La Constitución no es el espacio refundacional de la patria. Es el espacio para darle a esta sociedad y la de nuestros hijos un camino de armonía, un camino de pacto social, que nos va a permitir ser mejor país”, sentenció.