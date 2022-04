Presidenta de la Convención: "Este proceso es el único democrático que hemos tenido"

María Luisa Quinteros expresó que todo lo ocurrido tras el estallido social “no puede no significar nada en la historia de este país". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 09 de Abril 2022 · 18:30 hs

Durante la cuenta pública de la Convención Constitucional, la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, se refirió a los resultados de tres encuestas publicadas el fin de semana pasado que dan como ganador a la opción Rechazo en el plebiscito de salida programado para el 4 de septiembre.

Al ser consultada sobre el tema, la convencional reconoció que es “una pregunta que no me gusta contestar, voy a ser bien honesta”.

“Siempre recuerdo a Maturana que decía el lenguaje crea realidad, entonces muy pocas veces respondo esta pregunta. Yo primero me paro de que vamos a aprobar, y no es de testaruda o porque tenga el ego muy alto, de ninguna manera, si no que pasa que este proceso es el único democrático que hemos tenido”, sostuvo Quinteros.

La presidenta de la Convención Constitucional sostuvo, en esa misma línea, “la Constitución del 80 es ilegítima en su origen, entonces lo que estamos construyendo por sí es válido, porque lo estamos haciendo de una forma conjunta y democrática”.

“Claro, si se rechaza es un escenario muy triste, porque va a quedar la Constitución del 80 y toda la posibilidad de mejoras que tenemos para el país, en términos de Derechos Sociales, de Sistema de Justicia y todo lo hemos visto, va a quedar estancada”, agregó.

Por lo mismo, María Luisa Quinteros expresó que todo lo ocurrido tras el estallido social “no puede no significar nada en la historia de este país. Las normas que hemos aprobado son muchas de sentido común, entonces tenemos el deber como constituyentes de informar adecuadamente de lo que está quedando”.

“La Convención es una representación no perfecta, pero muy cercana a la sociedad. Hay de todo, están los partidos políticos que guían en los países y que son importantes. Están también los independientes, están los movimientos sociales y los pueblos originarios. Hay una diversidad muy rica que no se ha visto en la historia del país”, cerró.