Presidenta de la Convención calificó de "injustas" las críticas de renunciada ex directora de Comunicaciones

La presidenta María Elisa Quinteros aseguró en que la Convención no está atravesando una crisis. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Carlos Saldivia 03 de Febrero 2022 · 13:11 hs

Luego de que la Jefa de Comunicaciones de la Convención Constitucional, Lorena Penjean, renunciara a su cargo, la presidenta María Elisa Quinteros expresó que lamentaba si pudo “haberla llevado a pasar”.

"Lamento si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar; no ando con cosas personales", afirmó, insistiendo en que la Convención no está atravesando una crisis.

Según informó Radio Cooperativa tras destacar el "tremendo trabajo" de Penjean, la presidenta dijo que es mejor que haya renunciado ahora y no después, ad portas del plebiscito de salida previsto para mediados de año, y que se buscará una persona para reemplazarla.

Tras su renuncia, la periodista manifestó que sus motivos apuntaban principalmente al "comportamiento de los constituyentes, de la Mesa Directiva y, en especial", de la líder del organismo.

"He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío. Un Plan de Comunicaciones a la altura de la ciudadanía", señaló la ex directora de The Clinic a través de una carta enviada anoche a la directiva.

La profesional acusó una "deuda comunicacional de la Convención", la que "es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo, de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la mesa directiva y, en especial, de la presidenta María Elisa Quinteros".

Por su parte, la presidenta de la Convención admitió que, como también dijo la periodista, existe un problema presupuestario. Además, consideró "injusto" que Penjean haya apuntado a los constituyentes, y en especial a ella, como responsables de la falta de condiciones para desplegar una estrategia comunicacional.