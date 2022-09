Presidente Boric espera que "no se le quite soberanía" a una eventual nueva Convención

El presidente Gabriel Boric analizó los diálogos para un nuevo proceso constituyente. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 23 de septiembre 2022 · 13:10 hs

El presidente Gabriel Boric abordó durante este viernes los diálogos iniciados por los partidos políticos para avanzar en un nuevo proceso constituyente, luego que el Rechazo triunfara en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Las conversaciones entre los diversos representantes se retomaron sin la presencia del Gobierno, en una jornada marcada por la entrega de un documento por parte de Chile Vamos, que definió los bordes que, según ellos, debería tener la discusión de la nueva Carta Magna.

El jueves, durante su participación en un foro en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el mandatario habló sobre el debate, y si bien evitó “pautear” a los parlamentarios, reconoció algunos elementos para tomar en cuenta.

De acuerdo al jefe de Estado, desde ahora se debería considerar considerar "una nueva Convención con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo en el Congreso, con plazos quizás más acotados tomando en cuenta la experiencia anterior y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos".

Presidente Boric: “Chile necesita certidumbre”

Este viernes, y en medio de la entrega de su balance por la gira a Nueva York, el presidente Gabriel Boric volvió a hablar sobre el tema, comentando que "yo creo en esto que tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido. Creo que sería un error de mi parte en este momento el tratar de especificar eso, por que esta justamente en discusión en el Congreso". "

"Creo importante que no se le quite soberanía a la Convención, al órgano electo que termine decidiendo aquello, pero que todos tengan claro de que hay elementos como, por ejemplo, la paridad, el carácter de República, el respeto a los Derechos Humanos y algunos otros que se puedan discutir ahí, en los que no quiero adelantarme porque es parte de la discusión en el Congreso, que permitan facilitar la discusión", afirmó.

Boric añadió que “yo espero que ojalá lleguemos a buen puerto pronto, porque Chile necesita certidumbre”.

El mandatario también reaccionó a una parte de la declaración de Chile Vamos, que emplazó al Ejecutivo a priorizar los problemas de los chilenos y no intervenir en las negociaciones. “Nosotros como Gobierno tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es hoy enfrentar más urgencias de los chilenos”, dijo.

En ese sentido, el gobernante puntualizó que parte de la gestión presente se demostrará con la presentación del Presupuesto 2023, que se dará a conocer en dos semanas más.