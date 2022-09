Presidente Boric fija cambio de gabinete para esta semana que incluye a alcaldes en ejercicio y ex autoridades políticas

El presidente Gabriel Boric, cuando era candidato presidencial del Frente Amplio, realizó diversas actividades de campaña con alcaldes electos del bloque. Entre ellos, los ediles de Ñuñoa, Emilia Ríos, y de Independencia, Gonzalo Durán, en la imagen de 2021.

Compartir











Por: Carlos Saldivia 04 de septiembre 2022 · 18:09 hs

El jueves pasado, dos alcaldes, de comunas de la Región Metropolitana, se despidieron de su entorno más cercano. Comunicaron a sus ex colaboradores que en los próximos días tendrían que renunciar a su cargo para asumir un cargo en el Gobierno.

Según confirmaron en el oficialismo a EL DÍNAMO, los dos ediles recibieron un llamado telefónico del presidente Gabriel Boric, y el cambio de gabinete se efectuaría “antes del jueves 8 de agosto”, y podría incluir también un ajuste de subsecretarios.

Uno de los convocados, sería el actual alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien asumiría una “destacada” cartera de Gobierno. Durán renunció en 2019 al PS para formar Unir junto con los ex socialistas Marcelo Díaz y Julio Salas, fue elegido alcalde por independencia en 2012 y reelecto dos veces. Es presidente de la Asociación de Municipalidades.

Su nominación graficaría el sello que busca darle el Gobierno al nuevo gabinete: figuras con peso electoral, conocidos y bien evaluados por la ciudadanía, que proyecten credibilidad y seguridad en la población, y con experiencia en trabajo político. Según explican desde los partidos, la idea del Mandatario es contar con personalidades que le permita tejer acuerdos transversal para abrir un nuevo proceso constituyente y también impulsar la agenda programática.

Presidente Boric: “Si esto sucede, se enterarán pertinentemente”

Con una sonrisa, y una dosis inusual de humor, esta mañana, el presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa tras ejercer su derecho a voto en el plebiscito constitucional en la ciudad de Punta Arenas, en el cual se refirió a su gabinete y al ajuste que realizará.

“Uno entiende que tiene que estar permanentemente evaluando a sus equipos. Eso nuestros ministros, ministras, nuestros subsecretarios y subsecretarias, nuestros delegados y delegadas nacionales, lo tienen absolutamente claro. Nosotros siempre nos estamos evaluando", dijo Boric.

Y agregó que "los cambios de Gabinete se hacen y no se anuncian, así que si esto sucede, se enterarán pertinentemente como es facultad personal del Presidente de la República".

Ex convencionales, ex parlamentarios y dirigentes de los partidos

En el contexto que se avecina tras el plebiscito de salida, los dos pactos de Gobierno ya entregaron sus propuestas de nombres al mandatario y sus puntos de vista. Mientras en el Socialismo Democrático apuestan a reforzar su presencia en el comité político, en Apruebo Dignidad miran con inquietud esa aspiración.

Una alternativa que se ha planteado en Apruebo Dignidad es sumar a ex convencionales constituyentes cuyo rol fue bien evaluado en la Convención Constitucional. En el pacto mencionan otras cartas como las que fueron propuestas para la mesa de la instancia podrían ser una alternativa para el gabinete, como Cristina Dorador o la ex presidenta del órgano, María Elisa Quinteros. Esta última ha sonado con fuerza al interior del Apruebo Dignidad.

La idea de fondo, sostienen, es "ampliar la base de apoyo" de la administración Boric, pero además tener un gabinete que sea conocido y mantenga redes en la oposición para poder negociar en el Congreso.

En esa línea también han surgido nombres de ex legisladores y ex rostros de las mesas partidarias del Socialismo Democrático, como la ex diputada y ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD). En el PPD aseguran que Boric tiene la intención de incluirla en su equipo, pero que es una opción ya definida, porque también tiene algunos detractores debido al juicio de cuentas que mantiene por la Municipalidad de Santiago. Asimismo, aunque con menos fuerza han sonado dirigentes de las actuales directivas que presiden en el PPD, Natalia Piergentili, y en el PS, Paulina Vodanovic.

Otra alternativa que La Moneda analizó esta semana fue pasar a los ministerios más políticos, como Interior y la Segpres, a alguna autoridad del gabinete bien evaluada para que le dé fuerza y más experiencia al comité político. En esa línea figuran el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Gonzalo Duran Baronti (UNIR)

El alcalde de Independencia Gonzalo Durán, tiene 55 años de edad y 40 como dirigente político. En la ex Concertación recuerdan su activo rol en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), a mediados de los años 80, una característica que le agrada al presidente Boric.

El ex socialista está casado con la subsecretaria de la Segegob, Valeska Naranjo, y tiene tres hijos. Es un cuadro cercano al ex diputado Marcelo Díaz y a la presidenta del colectividad, la diputada Lorena Fríes.

Es uno de los alcaldes más cercanos al Mandatario. La última actividad pública que realizaron juntos fue el 31 de julio pasado con motivo del subsidio del salario mínimo para Pymes en Independencia.

Fue concejal de Independencia entre 1996 y 2004, y llegó a su cargo de edil en las elecciones municipales de 2012, tras perder su postulación al Congreso. Ha sido desde entonces un invitado frecuente en matinales para hablar de temas de seguridad y del plebiscito. Este es su último periodo como alcalde.

María Elisa Quinteros Cáceres (IND.)

Es odontóloga especialista en Salud Pública y epidemiología ambiental. Oriunda de Talca, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del distrito 17 como independiente, y en enero pasado fue elegida como presidenta de esa instancia para suceder el periodo de María Elisa Loncón.

Entre 2007 hasta 2015, trabajó en el Departamento de Salud Municipal de la comuna Hualañé, en diversos programas y presidenta de la Asociación de funcionarios de la Salud Municipalizada (Afusam).

No tiene militancia partidaria, y en la Convención mantuvo buenas relaciones con la mayoría de los sectores políticos de izquierda y de oposición.

Carolina Tohá Morales (PPD)

Fue fundadora del PPD y su primera presidenta mujer, entre agosto de 2010 y junio de 2012. Ha ejercido como diputada de la República en representación del distrito n° 22 (durante dos periodos consecutivos, desde 2002 hasta 2009), ministra de Estado del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (entre marzo y diciembre de 2009), y alcaldesa de la comuna de Santiago (desde 2012 hasta 2016).

La ex alcaldesa de Santiago Carolina Tohá (PPD) ha estrechado su vínculo con el gobierno y con el Presidente en los últimos meses.

La abogada es hija del ministro del Interior y de Defensa Nacional del presidente Salvador Allende, José Tohá González, quien fue asesinado por agentes de la dictadura en 1974, meses después del golpe de Estado. Con su madre, Moy de Tohá y su hermano, José, partió al exilio en México.

En La Moneda le reconocen un fuerte liderazgo en su sector, respaldo político y una sobresaliente capacidad negociadora. Asimismo, tener a la hija del ministro de Salvador Allende en el Gabinete para Boric también es simbólico.

Carlos Montes Cisternas (PS)

El hombre de que llegó al Senado en 2014, tras imponerse en la Circunscripción Santiago Oriente a Soledad Alvear (DC), inició su trayectoria política como dirigente vecinal a los 15 años. Luego fue dirigente de la Federación de Estudiantes (FEUC) y representante estudiantil en el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El ex senador formó parte del grupo de fundadores del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que surgió como escisión del Partido Demócrata Cristiano. Fue dirigente de dicho conglomerado hasta 1989, luego de su fusión e incorporación al Partido Socialista de Chile.

Tras el golpe de Estado de 1973, dirigió el MAPU desde la clandestinidad hasta su detención en diciembre de 1980. Permaneció un mes en poder de la Central de Inteligencia Nacional (CNI); fue interrogado, torturado y luego encarcelado en la Cárcel Pública, en octubre de 1981, partió al exilio junto a su familia a México.

En 1985, regresó del exilio, iniciando, junto a un equipo, un trabajo de democratización de las Juntas de Vecinos. En 1988, fue encargado de la Campaña del NO en la Región Metropolitana. En 1988, se desempeñó como dirigente del Comando del No por la Región Metropolitana para el Plebiscito de ese mismo año.

Fue diputado por la Región Metropolitana durante seis periodos, entre 1990 y 2014, cuando llegó al Senado. En 2021, optó por no repostular.