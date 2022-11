Boric inaugura estatua en homenaje al ex presidente Patricio Aylwin en La Moneda

El monumento en homenaje al ex presidente Aylwin fue ubicado en la Plaza de la Ciudadanía. AGENCIA UNO

30 de noviembre 2022

El presidente Gabriel Boric inauguró durante este miércoles la estatua en homenaje al ex presidente Patricio Aylwin, la que quedó ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, al frontis del Palacio de La Moneda.

La obra, realizada por el artista plástico Cristián Meza Avendaño, muestra la figura del fallecido ex mandatario demócratacristiano con sus brazos abiertos, con la banda presidencial y acompañada de la leyenda “la patria justa y buena”.

En el acto participaron representantes del Gobierno y de diversos partidos políticos. También estuvieron presentes los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, mientras que los ex gobernantes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet presentaron sus excusas por su inasistencia.

El descubrimiento de la estatua comenzó con un discurso de Miguel Aylwin, uno de los hijos del ex jefe de Estado, quien destacó que “la transición fue un periodo lleno de riesgos, sin embargo, Chile fue capaz de enfrentarlo con el apoyo de un pueblo que comprendió la situación”.

También intervino el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, quien calificó a Patricio Aylwin como un “héroe” de la democracia, planteando que “fue un político integral, un estadista y es un referente compartido por todos los humanistas cristianos”.

El reconocimiento de Boric a Aylwin

Una vez descubierta la estatua, el presidente Boric entregó unas palabras de reconocimiento a la figura del ex presidente Aylwin, destacando el complejo momento en el que le tocó gobernar, marcado por la recuperación de la democracia tras la dictadura militar.

"La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías y sus límites se alojan las preocupaciones y anhelos", afirmó el jefe de Estado.

El mandatario admitió que “es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana de la cual trato todos los días de aprender”.

"Si alguna vez se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación como hoy se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomic, Fuentealba, sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido", añadió.

El presidente también reflexionó sobre las críticas de su generación a los 30 años de transición democrática, planteando que “es bueno entenderse también como portadores de una posta y cuando descubrimos esta estatua siento que estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros”.

“Tenemos por delante la tarea común de construir un Chile donde quepan todos, de eso se trata la reforma tributaria, de pensiones y salud (...) hay que construir puentes y eso requiere la valentía de dialogar con quienes piensan distinto, tejer acuerdos y la política debe estar a la altura”, complementó.

La estatua del ex presidente Patricio Aylwin quedó ubicada a un costado del monumento en homenaje al ex mandatario Arturo Alessandri. También se sumó a los homenajes a otros ex presidentes como Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, quienes también están ubicados alrededor de la sede de Gobierno.