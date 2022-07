Presidente Boric ofrece en Canadá venta de 34 propiedades mineras de Codelco y abre polémica en el oficialismo

El presidente Gabriel Boric camina por las calles de Ottawa junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. AGENCIA UNO

05 de julio 2022

Una oferta de venta de 34 propiedades mineras de Codelco —entre Tarapacá y El Maule— fue definida por La Moneda poco antes del viaje del presidente Gabriel Boric a Canadá. El objetivo: traer recursos extranjeros para el Estado usando zonas con yacimientos no explotados.

Fue en una reunión reservada en La Moneda, ocurrida a comienzos de abril, entre el presidente Boric y el presidente del directorio de la minera estatal, Máximo Pacheco, que se zanjó el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco.

Poco después, en otra cita, al analizar la necesidad de inversiones en Codelco para aumentar su aporte fiscal, se ofreció al mercado internacional “34 propiedades mineras que no forman parte de los yacimientos en actual explotación”.

De hecho, en su discurso en la Cumbre de Las Américas, el presidente Boric señaló: “El país del cual provengo, Chile, tiene litio, cobre, sol, largas costas, viento, energías renovables. Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo”.



El plan de asociarse con privados desagradó a sectores de Apruebo Dignidad



La propuesta del presidente Boric en Canadá generó molestia en un sector del PC y en otro del Frente Amplio. Ello, porque se vio que privatizar activos de Codelco era dar continuidad “a las políticas neoliberales de la Concertación y de Chile Vamos”.

Sectores de Apruebo Dignidad reparan en que Boric fue a promover la venta de propiedades mineras a Canadá y Estados Unidos, lo cual no se ha detallado al oficialismo. Además, reprochan que lo hizo luego de que en la “cuenta pública prometió defender Codelco y jamás privatizarla parcial o totalmente”.

El fragmento del discurso que aluden los críticos es preciso: “(…) para cuidar Codelco debemos reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce, defendiendo contra todo intento de privatización su carácter estatal de empresa de todos los chilenos”.

Dirigentes del Frente Amplio molestos con la oferta manifestaron a EL DÍNAMO que “el ofrecimiento de Boric a las trasnacionales parece una privatización parcial de la cuprera, justo cuando se decide cerrar la refinería de Ventanas, lo que parece una operación mayor".

La segunda jugada: subsecretario de Minería viaja a Canadá para exponer sobre las 34 minas

Pocos días después de la visita a Canadá y de la extensa jornada de reuniones de Boric y el primer ministro Justin Trudeau, en Ottawa, ocurrió otro movimiento en la línea de privatizar o explotar en sociedad: el subsecretario de Minería, Willy Kracht (CS), arribó a Toronto a exponer el plan del Gobierno.

El subsecretario Kracht, doctor en ingeniería de minas de la Universidad McGill (Canadá) asistió a la Prospectors & Developers Association 2022 (PDAC), la feria de prospección minera más grande del mundo, que anualmente reúne a 2.500 inversionistas internacionales del rubro.

Inversionistas vieron que expuso con detalle la “invitación a empresas que se interesen en explorar los 34 proyectos, con posibilidad de asociarse a Codelco”. Kracht presentó en la muestra canadiense 21 proyectos de cobre, ocho de oro, cuatro polimetálicos y uno de hierro.

La región de Atacama, con 11, y Antofagasta, con 10, tienen la mayoría de los yacimientos en oferta. Aunque también hay prospectos en Valparaíso, como La Sauce-Verdosa, y en la Región Metropolitana, El Huracán. El pack ofertado abarca proyectos que suman 250 mil hectáreas de Codelco y con distintos niveles de avance.

Kracht habría promovido particularmente el yacimiento polimetálico “Ciclón Exploradora”, en Antofagasta, considerado el activo más importante de los 34, ya que podría proveer de cobre, oro, plata y zinc.



Se abre el debate político: ¿se trata de venta de minas o de concesiones?

Ex ministros de Minería consultados por EL DÍNAMO tienen distintas valoraciones del plan del Gobierno.

Sergio Bitar, ex ministro de Minería bajo el Gobierno de Salvador Allende, tiene una visión positiva del ofrecimiento de los 34 yacimientos efectuado.

“A mí me parece bien el proyecto. La expansión de la producción nacional minera con tecnología verde y hacer asociaciones con empresas privadas me parece positivo para traer nuevos capitales, es una buena fórmula para la llegada de inversiones en algunos casos”, dice Bitar.

El ex senador del PPD recuerda que en los años 90, Codelco acordó la venta a la firma china Minmetals del 49% de la propiedad de la mina Gabriela Mistral, pero cuenta que finalmente se echó para atrás por las protestas de los trabajadores.

Otro ex ministro de Minería, que pide no ser identificado, señala algo distinto. “La Ley 19.317 ha permitido vender los yacimientos que no están nacionalizados, es decir, fueron descubiertos después de 1976. Y el Código Minero, de rango constitucional, da prioridad a la minería en el derecho de propiedad (…) Las empresas quedan con el derecho de explotar íntegramente el yacimiento, y es una venta sin dominio”, señala.

Sostiene que es una venta “casi total en el caso de Quebrada Blanca, que fue comprada por un holding encabezado por la canadiense Teck, que adquirió el 90%” de la mina, originalmente propiedad de la Empresa Nacional de Minería.

Pedro Felipe Ramírez, también ex ministro de Minería de Allende, explica que la oferta de los 34 proyectos contempla “sólo una asociación conjunta de explotación con empresas que inviertan capital en Chile” y que a su juicio es sin venta del yacimiento.

“Es muy interesante la oferta de los 34 proyectos, con una fórmula de asociación con empresas, es algo que en Chile no se ha hecho mucho. Codelco aporta el terreno, algunas minas ya tienen exploración básica, y las empresas aportan el capital para la explotación, la tecnología y la maquinaria de extracción. Los yacimientos no se pueden vender, solo entregar en concesión”, sostiene el ex ministro.



Modificaciones a las normas mineras propuestas por la Convención Constitucional

Desde que se promulgó la Ley 19.137, en plena dictadura, Codelco ha suscrito diversos contratos de venta parcial o asociaciones, entre ellos El Abra, que hoy forman parte de la malla de empresas socias de la estatal y que han aportado utilidades importantes para el Estado.

No obstante, sectores de izquierda discrepan de ese sistema. En la Convención Constitucional, representantes de la ex Lista del Pueblo propusieron, en mayo, terminar el sistema que creó la dictadura y volver a nacionalizar el cobre.

Los representantes María Magdalena Rivera, Ivanna Olivares y Elsa Labraña, con el apoyo de organizaciones sociales, presentaron un proyecto de norma constitucional para la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y del oro. Sin embargo, en el Pleno de la Convención fue rechazado en una polémica sesión donde Apruebo Dignidad votó dividido.

A favor estuvo todo el PC, el FREVS y Comunes. Mientras que en Convergencia Social un convencional votó a favor, dos en contra y uno de abstuvo. De los 9 representantes de Revolución Democrática, solo Yarela Gómez apoyó la norma, cinco la rechazaron y dos se abstuvieron.

Del mismo modo los socialistas, Independientes No Neutrales, y Vamos por Chile votaron en contra. Finalmente se rechazó, por falta que quórum, por 67 a favor, 54 en contra y 22 abstenciones.

Con la legislación actual, para poder disponer de cualquier pertenencia minera para una asociación con empresas extranjeras, Codelco debe haber realizado exploración básica y contar con acuerdo del directorio y un informe favorable de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Además, un decreto firmado por el Presidente de la República y por el Ministerio de Minería.