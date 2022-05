Presidente Boric presenta agenda de reparación para víctimas de violaciones a los DD.HH. en el estallido

El mandatario junto con la senadora Fabiola Campillai. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 24 de mayo 2022 · 11:26 hs

El presidente Gabriel Boric presentó durante este martes la agenda de reparación para las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social, la que buscará abordar la situación de las personas que fueron afectadas por la acción de agentes del Estado tras los sucesos ocurridos el 18 de octubre de 2019.

El mandatario apareció de manera inesperada en el acto, el que era liderado por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y que contó con la presencia de la senadora Fabiola Campillai (IND), quien perdió la visión tras el impacto de una bomba lacrimógena en noviembre de 2019.

Durante su discurso, el presidente mencionó a los fallecidos que dejaron las protestas y la necesidad de alcanzar justicia y reparación en sus casos.

“Cuando hoy día pienso en Álex Núñez, en Cristian Valdebenito, en Romario Veloz, cuando pienso en quienes hoy día no están con nosotros o en quienes sufrieron graves violaciones a los Derechos Humanos el año 2019 o 2020 por parte del Estado de Chile, y cuando ya habíamos escuchado resonar en las paredes de la república la idea del nunca más, la verdad es que siento vergüenza”, expresó.

Boric agregó que “la verdad, como jefe de Estado, hoy día uno no se puede conformar con la vergüenza o con la indignación, sino que tenemos el deber y la obligación de dar respuestas”.

“Por eso estamos aquí. No para quejarnos respecto a lo que hicieron o dejaron de hacer en algún momento u otro, sino para decir de que esto, por cierto, no se puede repetir -garantía de no repetición-, pero que también tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia, verdad y reparación”, complementó.

El mandatario aseguró que el Gobierno trabajará para “no dejar solos” a quienes resultaron afectados tras el estallido social, reiterando que los compromisos se van a cumplir.