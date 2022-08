Presidente Boric se enfrenta a periodista en Llanquihue y critica a la prensa por intepretar declaraciones "de la peor forma posible"

El periodista de Vértice TV Juan Osvaldo Mora entrevistando al presidente Gabriel Boric.

09 de agosto 2022

En una entrevista exclusiva, de 23 minutos y en vivo, con el canal regional Vértice TV, de Llanquihue, el presidente Gabriel Boric sostuvo un incómodo roce y encaró a su entrevistador, el periodista y director ejecutivo de Vértice TV Juan Osvaldo Mora, luego una pregunta sobre el PC.



El clima se fue tensando lentamente: un primer rictus emergió en el presidente ante una consulta sobre qué hacía el Gobierno para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.



Tras su respuesta, se produjo el impasse con el periodista. El momento surgió con la siguiente pregunta: “Mientras usted estaba en Colombia, el presidente del Partido Comunista hizo unas declaraciones, dijo que a la Constitución no sé qué se le podría mejorar, qué estaba prácticamente muy bien…”.



“Tellier no dijo eso”

Antes de que terminara la pregunta el jefe de Estado lo interrumpió: “No, no, no, no. No dijo eso”, comenzó Boric molesto y en un tono duro.



El periodista de Llanquihue le repitió, de forma literal, la frase de Teillier emitida el domingo pasado: “Yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”.



Tras lo cual el presidente le preguntó “si había leído la entrevista completa (sic)”, pese a que la entrevista del líder del PC se emitió en Radio Nuevo Mundo.



Luego el mandatario agregó: “A mí una cuestión que me tiene de verdad ya…, (sin completar) que le hace muy mal al debate político es agarrar una cuña, tratar de interpretarla de la peor forma posible, a partir de eso hacer responder al otro y estar peleándonos permanentemente. Y eso es una cuestión que está demasiado naturalizada (por la prensa)”

“Yo he conversado con el presidente del Partido Comunista, tal como lo conversado con la presidenta del PPD, con la presidenta del Partido Socialista y hay una amplia voluntad de mejorar de mejorar los aspectos sobre los cuales haya duda (…) No tengo ninguna duda de que Guillermo Teillier tiene voluntad de mejorar el texto. Esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos (…)”, aseguró Boric.

Según round en canal de Llanquihue

Después vino un segundo desencuentro. El entrevistador le indicó que “le preguntaba porque hay gente de su propio partido, del PC (…)”. Algunos oyentes interpretan que el periodista estaba enumerando colectividades. Mientras que en La Moneda creen que afirmó que militaba en el PC y no en Convergencia Social.



Boric, nuevamente lo detuvo: “Yo no soy del PC”. A lo que Juan Osvaldo Mora retrucó: “Estamos claros, pero se lo estoy diciendo por gente que comentó la frase”. Y el entrevistado afirmó: “Ese es justamente el problema, los comentarios entorno a la frase”.

Este martes, después de afirmar que no consideraba necesaria ninguna reforma al proyecto constitucional y haber entrado en una polémica con la vocera de Gobierno, el presidente del Partido Comunista dio un paso atrás en su postura y aseguró que el PC estará al frente de futuras reformas constitucionales.