Presidente Piñera nombra a Rodrigo Ventura como reemplazo de ex general Martínez

Anteriormente, Ricardo Martínez confirmó su renuncia al Ejército tras ser citado a declarar por la ministra Rutherford. EJÉRCITO

Compartir











Por: Hernán Claro 02 de Marzo 2022 · 11:57 hs

A través de un comunicado el presidente Sebastián Piñera confirmó el nombramiento de Rodrigo Ventura como el nuevo comandante en jefe del Ejército.

La decisión se adoptó al interior del Palacio de Gobierno después de la sorpresiva renuncia del ahora ex general Ricardo Martínez, quien fue citado a declarar como imputado el próximo jueves 3 de marzo en el caso de fraude del Ejército que lidera la ministra Romy Rutherford.

De esta manera, Rodrigo Ventura estará en el cargo sólo hasta el próximo 9 de marzo cuando asuma Javier Iturriaga como nuevo comandante en jefe de la institución castrense durante el futuro Gobierno de Gabriel Boric.

Al respecto, desde La Moneda señalaron que el presidente Sebastián Piñera, “ha aceptado la renuncia del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau”.

“En su lugar asumirá como comandante en jefe suplente del Ejército el general de División, Rodrigo Ventura Sancho, hasta el 9 de marzo, día en que asumirá el cargo de comandante en jefe del Ejército el General de División, Javier Iturriaga del Campo”, complementaron.

Martínez renunció en plena cuenta pública del Ejército

La renuncia de Ricardo Martínez fue anunciada durante la última cuenta pública del Ejército que se realizó en las dependencias de la Escuela Militar.

De acuerdo a Martínez, decidió presentar su renuncia para evitar “causarles inconvenientes o que se vean de algún modo afectados" a los integrantes del Ejército.

“Es por lo anterior y pese a que debería contar con la presunción de inocencia como goza todo ciudadano pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República mi renuncia al cargo de Comandante en Jefe del Ejército, asunto que le fue informado a su excelencia en la tarde del día de ayer”, expresó Ricardo Martínez.

Por último, el ahora ex comandante en jefe del Ejército reiteró su “inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré sobre la ley pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley”.