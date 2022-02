Presidente de la CPC dice estar más preocupado por la Convención que por futuro Gobierno de Boric

Sutil cuestionó que la Convención Constitucional no haya considerado iniciativas populares de norma que reunieron miles de firmas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 23 de Febrero 2022 · 10:45 hs

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que está más preocupado por las normas aprobadas en la Convención Constitucional, que por la gestión del futuro Gobierno de Gabriel Boric.

En primer lugar, el líder empresarial explicó que aún no tienen el “detalle” ni han dialogado con la nueva administración para “entender la gradualidad, importancia o fuerza con que se quieren realizas estas propuestas”, sin embargo, ve con buenos ojos que el futuro ministro de Economía, Nicolás Grau, sea parte del comité público y privado que lideraba el titular saliente, Lucas Palacios.

También destacó que el presidente electo haya recalcado en el último foro Enade “la importancia de llegar a esto con amplios acuerdos".

"Hay que entender que el futuro Gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, y tiene que construir las mayorías para lograr aquellos cambios que la sociedad ha pedido”, complementó.

Sutil afirma que la Convención está generando inestabilidad

Sin embargo, de acuerdo a Juan Sutil, “lo que realmente está generando inestabilidad es lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional”.

“Es ahí donde se están jugando las bases de la institucionalidad del país, del futuro del país, y los riesgos que eso puede conllevar, y los riesgos son graves, porque los países que pierden institucionalidad, que pierden la capacidad de emprender o de invertir, no se desarrollan, se estancan. Es cosa de ver a Argentina”, agregó el líder de la CPC.

De acuerdo a Juan Sutil, resulta preocupante que las iniciativas populares de norma que reunieron miles de firmas como el derecho de los padres a elegir dónde educan a sus hijos, a la libertad de emprender o derechos de propiedad, “simplemente no fueron consideradas”.

“A mí me preocupa que en la Convención se generen lineamientos de futuro que puedan producir que el país se estanque, que no sea reconocida de todos, para todos y con todos y sigamos con esta discusión en los próximos 15 años con que la Constitución no representa un sector amplio de la sociedad”, profundizó Sutil.