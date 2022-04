Presidente de la Cámara pide al gobierno "autocrítica" tras rechazo a retiros

El quinto retiro del gobierno fracasó por 10 votos, lo que criticó el presidente de la Cámara, Raúl Soto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 19 de Abril 2022 · 10:28 hs

Tras el rechazo del Congreso a las dos propuestas de quinto retiro del 10%, el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), pidió al gobierno de Gabriel Boric hacer una “autocrítica” por cómo gestionaron la tramitación de la iniciativa.

Según el legislador de centroizquierda, La Moneda se equivocó al acelerar el retiro acotado, ya que requería de un análisis mayor en la Cámara para conseguir los votos necesarios.

“Tiene que existir una actitud autocrítica del gobierno de dialogar a tiempo, construir consensos con mayor anticipación y a partir de allí generar los acuerdos que sean los más amplios posibles para generar viabilidad a los diseños legislativos", explicó.

En esta línea, Raúl Soto agregó que La Moneda no puede pretender que “la Cámara sea un mero buzón del Ejecutivo donde los proyectos se imponen sin una necesaria y legítima conversación previa, no sobre la marcha, no a última hora”.

De acuerdo al presidente de la Cámara, faltaron 10 votos para aprobar el retiro acotado del gobierno porque la iniciativa “se plantea en una instancia muy encima, con una discusión inmediata que de cierta manera nos obligó a llevarlo rápidamente y, en conjunto, con la reforma constitucional a la sala"

“Quizás faltó un poquito más de tiempo, de días de conversación, pero también una bajada comunicacional a la ciudadanía para que terminaran entendiendo de qué se trataba”, insistió en conversación con la radio Duna.

Soto acusa “error” en estrategia del gobierno

Durante la entrevista, Raúl Soto acusó que el gobierno cometió un error en su estrategia, lo que conversó directamente con los ministros enviados al Congreso para convencer a los legisladores de aprobar el quinto retiro acotado.

“Yo creo que la estrategia del gobierno fue un error. Yo creo que pudiesen haber habido alternativas que a lo mejor concitaran un mayor apoyo, pero tirarse a la piscina sin agua, sin tener un acuerdo político amarrado con todos los sectores era un riesgo", indicó Soto.

Eso sí, el parlamentario espera que de aquí en adelante “se pueda corregir” el error y que “exista más fluidez en las conversaciones de los ministros con las bancadas parlamentarias, que no tengamos este tipo de errores en lo que viene para adelante”.