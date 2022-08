Querella duró 48 horas: DC retira acción judicial por "administración desleal" en contra de Fuad Chahín

Junto con ello, Chahín aceptó "renunciar a la acción penal, derivada de la presentación de la querella que aquí se desiste, en especial, de la proveniente del delito de denuncia o acusación calumniosa". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 10 de agosto 2022 · 19:37 hs

La directiva de la Democracia Cristiana dio pie atrás y retiró la querella que había presentado contra ex timonel y otrora convencional Fuad Chahín por “administración desleal”.

Fue el propio presidente DC, Felipe Delpín, el encargado de retirar la querella ante la justicia, luego que se acusara de afectar el patrimonio del partido político, tras la venta de un inmueble en La Florida, donde se le entregó un 26% de comisión a la corredora de propiedades, sin informar a la colectividad.

“Revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo a desistirme de la querella presentada ante el tribunal”, señala el recurso.

Junto con ello, Chahín aceptó "renunciar a la acción penal, derivada de la presentación de la querella que aquí se desiste, en especial, de la proveniente del delito de denuncia o acusación calumniosa".

Luego que se conociera la querella en su contra, Fuad Chahín acusó que ésta tenía un fin político, tras ser uno de los rostros del Rechazo dentro de la Democracia Cristiana.

“Dicha querella se suma a una campaña iniciada hace ya meses orientada a afectar mi honra e imagen por motivaciones evidentes ante las diferencias de opinión política que he mantenido con la actual conducción del partido”, señaló Chahín.

El ex convencional precisó que "ante estos hechos tan absurdos, que constituye un verdadero abuso de la acción penal, no puedo sino deducir que estamos ante una operación comunicacional para intentar silenciarme en mi postura política de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, lo que evidentemente no lograrán”.

Por su parte, la senadora DC Ximena Rincón salió en defensa de Chahín y aseguró que el ex timonel estaba siendo víctima de “la cultura de la cancelación”.