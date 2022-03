"¿Quién me agrega en la foto?": Orrego recibe memes por su ausencia en reunión con Boric

El gobernador compartió una imagen desde la clínica. INSTAGRAM

11 de Marzo 2022

Este viernes y un poco antes de la ceremonia de cambio de mando, el presidente Gabriel Boric se reunió en Cerro Castillo con los gobernadores de diversas regiones del país, en un encuentro que no contó con la presencia del titular de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).

La ausencia del demócratacristiano había generado dudas, pero durante el jueves el ex intendente ya había informado de un complejo problema de salud que le impediría participar de las actividades oficiales.

“Paso por acá para agradecer todas las oraciones, las buenas energías y los mensajes llenos de cariño y buena onda que he recibido estos días. Llevo 6 días de fiebre y hace 3 me hospitalizaron para saber a que se debía, ya que claramente no era COVID”, dijo la autoridad en una publicación en su cuenta de Instagram.

Tras esto, Orrego comentó que “luego de hartos exámenes les puedo contar que tengo pancreatititis. Si bien el origen sigue siendo un misterio, es probable que sea un virus que aún no logran pillar. Estoy a la espera de varios exámenes que esperamos nos den luces”.

Fuera de la foto y con memes

La ausencia de Orrego en la foto oficial de Boric generó una serie de reacciones en redes sociales, las que fueron replicadas por el propio gobernador metropolitano, que se tomó el hecho con humor.

“¿Quién me agrega en la foto?”, señaló el DC, quien como respuesta recibió varios memes en su cuenta de Twitter.