Quinteros negó veto a ex presidentes en ceremonia de clausura de la Convención

15 de junio 2022

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (MSC), evitó durante este miércoles entrar en la polémica por la ausencia de los ex presidentes de la República en la ceremonia de clausura del órgano constituyente, que se realizará el 4 de julio.

El acto republicano, que debido a los aforos restringidos por la pandemia no podrá ser masivo, contará con una veintena de asistentes, en una invitación que no consideró a los ex mandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

La situación generó opiniones divididas al interior de la Convención y de la propia mesa, ya que el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) consideró “a modo personal” que los ex gobernantes debían estar presentes. A pesar de esto, el pleno aprobó el protocolo de la ceremonia sin considerarlos.

Sobre esto, Quinteros aseguró que “no hay un veto, no hay una intencionalidad de dejar fuera a los ex presidentes, lamentamos que esto se esté dando. Entendemos que es una controversia que se está dando a nivel comunicacional, pero escuchando a los convencionales ayer manifestando diversas posturas en el pleno hemos decidido como mesa conversar este tema”.

Por el debate que se retomará en la materia, la convencional manifestó que “no es un tema que hemos discutido, no puedo dar mi visión como presidenta y mi opinión personal no la emito porque cada vez que la emito se tergiversan las cosas y termino en un titular”, aunque aseguró que “mis electores saben mi posición”.

Las razones para marginar a los ex presidentes se centraron en los problemas de aforo, aunque el vicepresidente adjunto Tomás Laibe (PS) reconoció que algunos constituyentes rechazarían la presencia puntual del ex presidente Piñera debido a su rol en el estallido social.

Otros convencionales como Miguel Ángel Botto (INN) y Arturo Zúñiga (UDI) criticaron la marginación de los ex mandatarios, ofreciendo incluso sus puestos para asegurar su presencia en el acto, en donde se hará entrega oficial del borrador al presidente Gabriel Boric.