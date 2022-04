Quinto retiro: presidente de la Cámara acusa "inconsecuencia" en oficialismo

El presidente de la Cámara, Raúl Soto, pidió al gobierno conversar sobre un último retiro del 10%. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 11 de Abril 2022 · 14:08 hs

Después de reunirse con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), se abrió a apoyar el quinto retiro del 10% y acusó al oficialismo de “inconsecuencia”, tras haber votado a favor de los retiros previsionales anteriores y ahora decir que están en reflexión.

De acuerdo al diputado del PPD, “es importante también que entendamos que hay un problema de relato en nuestro sector”, ya que, “la gente no entiende, y con justa razón, porqué hoy se pide votar en contra lo mismo que hace tres meses atrás se votó a favor, y en condiciones económicas que, la verdad, son similares”.

“Ese es un problema de relato que hay que sincerar”, agregó Soto luego que algunos diputados oficialistas como Karol Cariola (PC), Lenardo Soto (PS) y Raúl Leiva (PS), se mostraron en “reflexión” por el cuarto retiro que se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara.

En esta línea, Raúl Soto, evidenció que la población “ve una cierta inconsecuencia en el relato que se está haciendo y eso hay que enfrentarlo ahora”.

“Creo en una nueva forma de hacer política, en donde la consecuencia es factor principal, y para mí hoy que voté a favor del cuarto retiro en diciembre me es muy difícil, o imposible, decirle a la gente que no, porque en ese entonces de hecho tenían un IFE universal que ya no está”, profundizó.

Soto dice que problema del quinto retiro es heredado

Durante la entrevista, el diputado Raúl Soto se abrió a votar a favor el quinto retiro del 10% y acusó que es una situación “heredada” de la administración anterior de Sebastián Piñera.

Según indicó Soto, el actual oficialismo era partidario de las ayudas económicas y transferencias directas que “el gobierno anterior decidió cortarlo de raíz”.

“El problema que heredó de ese gobierno en un mes de marzo con alto gasto de las familias, con el costo de vida en las nubes y sin ayuda del Estado”, dijo Soto, junto con solicitar al nuevo gobierno hacerse cargo de la “incertidumbre” generada por el gobierno anterior.

Para Soto, el gobierno de Gabriel Boric debe ver si “a lo mejor es viable conversar respecto de la posibilidad de tener un último retiro y ver las condiciones que permitan que este último retiro no genere tanto impacto en la economía y en la inflación”.