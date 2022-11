RN celebra creación del Partido Demócratas: "Emerge una centroizquierda moderada"

La ex DC Ximena Rincón será, provisionalmente, la primera presidenta del Partido Demócratas que fue lanzado este miércoles AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 02 de noviembre 2022 · 16:10 hs

Durante la mañana de este miércoles, Ximena Rincón y Matías Walker anunciaron la creación de un nuevo movimiento que cuenta con varios descolgados de la Democracia Cristiana (DC) y de otras figuras de la escena política nacional que pertenecieron a la ex Concertación, como el ex radical Carlos Maldonado o el ex PPD Jorge Tarud.

“Vamos a convocar al centro y la centroizquierda y sobre todo a los que entienden que no podemos seguir dividiendo a Chile entre las derechas y las izquierdas”, fue el mensaje que emanó de esta nueva alianza denominada Demócratas, que tendrá provisionalmente a Rincón como presidenta, a Walker como vicepresidente y a Maldonado como secretario general.

Al respecto, desde Renovación Nacional (RN) se mostraron conformes por la génesis de este nuevo partido que cuenta con políticos que apoyaron el Rechazo al igual que los conglomerados de la oposición.

“Yo celebro y me alegro que emerja en Chile una centroizquierda moderada y democrática. Me alegro que emerja una centroizquierda democrática en Chile que no reniegue de los últimos 30 años. Una centroizquierda que sea capaz de enfrentar a los sectores radicales de la izquierda que hasta hace poco nos tenían convencidos que los últimos 30 años habían sido lo peor”, aseguró el secretario general de RN, Diego Schalper.

El rechazo a Karol Cariola

En paralelo a la bienvenida para el naciente partido que liderará Ximena Rincón, Diego Schalper aprovechó su visita a un carabinero que le disparó a un sujeto que intentó agredirlo con un bloque de cemento para volver a oponerse a la opción de Karol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas.

“A Chile le vendría bien que tanto el Senado como la Cámara tuvieran presidencias de oposición. No nos parece bueno para Chile que en la presidencia de la Cámara haya alguien del ADN del Gobierno, porque este es un Gobierno que nos guste o no, necesita de los votos de la oposición para sacar adelante sus proyectos de ley”, dijo el parlamentario de la Región de O'Higgins.

RN y la derecha negocian con el Partido de la Gente (PDG) para levantar una carta que se oponga a Cariola a pesar del acuerdo inicial que ubicaba a la militante comunista como sucesora del saliente Raúl Soto.

“Lo que empujamos es un equilibrio básico que permita que en Chile haya el equilibrio necesario para sacar adelante reformas tan importantes como acuerdo de seguridad, previsional y de salud”, agregó Schalper en torno a la votación del 7 de noviembre donde la oposición espera confirmar un nuevo triunfo frente al Gobierno de Gabriel Boric que ha promocionado a Cariola.