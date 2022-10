RN ingresa proyecto por robo de cobre previo a visita de Boric a Antofagasta

La senadora Paulina Núñez dijo que la visita del mandatario solo será exitosa si presenta un plan concreto para lidiar con la migración ilegal. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 11 de octubre 2022 · 11:21 hs

El presidente Gabriel Boric tiene programada una visita a la Región de Antofagasta para esta semana, desde el miércoles 12 al viernes 14, que tendría por objeto concretar el anuncio sobre el ingreso del proyecto de ley que permitirá la expulsión y reconducción más expedita a sus países de quienes cometan delitos.

Es por esto que la senadora de Renovación Nacional y jefa de la bancada, Paulina Núñez, afirmó que "la buena evaluación por parte de la ciudadanía dependerá de que sus anuncios y planes produzcan, en el corto, mediano y largo plazo, una disminución en la delincuencia y una mayor seguridad para vivir".

La migración y el alza de la delincuencia por parte de extranjeros son los temas que concitan mayor interés por parte de la ciudadanía, agrega Núñez, quien aseguró que se había reunido en febrero con el mandatario para plantear las medidas que consideraba necesarias para enfrentar el problema.

Respecto de los eventuales anuncios en la visita a Antofagasta, la legisladora valoró el ingreso del proyecto de ley que permitirá la expulsión y reconducción más expedita a sus países de quienes cometan delitos y no cumplan con la ley chilena, subrayando que “mejor tarde que nunca, porque lo mismo que están anunciando lo rechazaron cuando lo presentamos como indicación en plena discusión de la ley”.

Robo de cobre y globos negros

En lo que va de 2022 se han reportado robos de cable de cobre por alrededor de 725 mil kilos, lo que repercute directamente en la conectividad de chilenos y chilenas, quedando cerca de 1,5 millones de hogares sin conexión.

Es por esto que el diputado RN de la zona, José Miguel Castro, busca crear un nuevo tipo penal para “poner en marcha las medidas concretas que busquen detener este hecho delictual, el que no sólo conlleva violencia en las cosas, sino que además una violencia en las personas que trabajan y de alguna manera se vinculan en alguna parte de la cadena de transporte o guarda”.

Así entonces, el congresista mencionó algunos de los últimos casos de este tipo de asalto en la zona: “En mayo de este año, un grupo de al menos 12 personas armadas, vestidas como militares, intimidaron y golpearon con armas a la tripulación de un tren de ferrocarril Antofagasta Bolivia, con el fin de robar el cobre que transportaban. En lo que va del año, solo esta empresa ha sufrido 15 robos de cobre, lo que ha sido más de 50 toneladas sustraídas y cuyo avalúo supera los 500 mil dólares”, afirmó.

“Hoy en día el ferrocarril no está transitando producto del robo de cobre, una delincuencia desbordada. El presidente va a ir mañana y no invitan hoy, cuando todos saben que estamos legislando”, se quejó el diputado. “Cuando el presidente llegue a Antofagasta y Calama, y esto se ha masificado, van a estar todos con globos y banderas negras, para demostrarle de una forma pacífica que no estamos bien. Que la migración ilegal está matando personas”, concluyó.

El diputado espera que el proyecto reciba urgencia y sea aprobado lo antes posible, para poder enfrentar de manera más efectiva este tipo de robos.