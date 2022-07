RN llegó hasta Contraloría por reunión del PS en La Moneda tras publicación del diputado Soto

Los integrantes de RN presentando el oficio ante Contraloría. AGENCIA UNO

11 de julio 2022

Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) llegó este lunes hasta la Contraloría para presentar un oficio, en donde solicita una investigación por la reunión sostenida hace algunos días por el presidente Gabriel Boric con la directiva del Partido Socialista (PS), la que generó controversia por un video publicado por el diputado Leonardo Soto.

A través de sus redes sociales, el integrante de la directiva socialista calificó el encuentro en el Palacio de La Moneda como “una reunión de coordinación para apoyar el Apruebo”. El material, que fue borrado por el congresista, fue considerado como intervencionismo por parte de la oposición.

“Los chilenos cuando financian con sus impuestos el funcionamiento del Estado no lo hacen para que hagan campaña, lo hacen para que gobierne en favor de todos los chilenos”, afirmó el secretario general de RN, Diego Schalper.

El diputado agradeció a Leonardo Soto, ya que “si no fuera por su video no hubiéramos sabido que el Presidente de la República había dado un paso más allá, ya no solo sus ministros están en campaña permanente, sino que además las oficinas de la Presidencia se han transformado en comando de campaña”.

Sobre el debate constitucional, Schalper manifestó que “nosotros hemos querido abrir un espacio de diálogo. Uno se sorprende que aquellos que aprobarían la propuesta como está ya prácticamente son menos del 10%. Por lo tanto, la tarea que tenemos, aquellos que tenemos que conducir políticamente es cómo abrimos un espacio de conversación para entregarle una buena y nueva constitución a los chilenos”.

Además del caso del diputado Soto, los legisladores de RN presentaron antecedentes sobre la participación de la vocera Camila Vallejo en el matinal Mucho Gusto, donde portó un pin relacionado a la campaña. A ello se sumó un acto realizado en la Delegación Provincial de Linares, que contó con la presencia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).